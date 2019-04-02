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吃藥後眼歪嘴斜憂中風 醫：錐體外症候群作怪

2019-04-02 12:16聯合報 記者郭政芬╱即時報導

新竹縣陳姓病患因急性腸胃炎上吐下瀉至診所就醫，打完止吐藥返家休息後，家屬發現陳女臉部變的猙獰、扭曲歪嘴且坐立不安、注意力無法集中，以為是「中邪」還是「中風」了，趕緊送到急診，經過醫師詳細詢問病史及用藥狀況，醫師診斷為錐體外症候群（Extrapyramidal symptoms，縮寫 EPS），打完抗膽鹼類藥物後，所有不舒服的症狀立即消失。

台大醫院新竹分院急診醫學部醫師陳憲青表示，所謂的錐體外症候群在急診每個月可能有1到2個案例發生，這是因為身體的運動系統受到某些干擾，導致無法正常靈活作用時，會發生肌肉張力異常、類巴金森氏症、肢體僵硬或坐立不安等現象，常見的狀況是藥物所誘發，例如成份含有多巴胺拮抗劑的胃腸藥或是傳統抗精神病藥物，可能使少部病人產生這種貌似「中邪」還是「中風」的反應，常見的症狀如下：

1. 急性肌張力不全：

發生的位置多在眼部、舌頭、頸背部與四肢，因肌肉持續孿縮，症狀可能有眼球上吊、眼球歪斜、牙關緊閉、歪嘴、歪頭、舌頭外吐或捲曲、角弓反張(四肢如青蛙般往軀幹的反方向伸張)、臉部扭曲歪嘴、講話語意不清。

2. 坐立不安：

末梢運動無法停止不動，使得病人坐不住、煩躁不安，甚至會不停搖擺或來回踱步。

3. 巴金森氏症候群：

病人看起來有類似帕金森氏症病人的症狀，約發生在服藥後的三個月內。臨床表現有肌肉僵硬、小碎步、顫抖、表情呆滯的撲克臉、重複舞蹈性動作。有些抗精神病藥物所引起的帕金森症狀，比較容易發生在老年人身上。

陳憲青說明，急診一般看到這類病人，家屬會驚慌的問是不是「中邪」還是「中風」。但是往往年輕人比較少中風案例，醫師透過詢問病史，可以了解病人可能在數小時前用過藥而造成EPS，這時只要針對造成疾病的藥物，利用抗組織胺、抗膽鹼類藥物、鎮定劑之類藥物就可以紓解EPS引發的症狀。

陳憲青說，EPS經由藥物治療後大都沒有後遺症，而且預後都很良好。他呼籲，就醫時詳細跟醫師說明用過什麼藥品有助於醫師鑑別診斷，曾發生此病症的病人，下次就醫時需提醒醫師曾經發生過錐體外症候群，以避免再度開到相同成份的藥物。

醫師提醒，就醫時需提醒醫師曾發生錐體外症候群。圖／醫院提供
醫師提醒，就醫時需提醒醫師曾發生錐體外症候群。圖／醫院提供
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