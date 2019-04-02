大媽轎車丟車道離車點餐 後方車主理智線斷掉

2019-04-02 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市張姓網友今天在臉書社團發文批評，近日在台中市北區五權路的連鎖速食店消費時，欲將轎車開進店家提供的停車場，因車位不多，有多輛車排隊等候入場，未料他前方的一名女性車主，不耐久候，直接下車，他詢問女車主，女車主是辯稱「小孩尿急」，但之後停車場已有車位，卻不見女車主現身，透過店家廣播，才發現原來女車主跑去點餐，讓他氣得「理智線差點斷掉」，也將過程發布到網路上，讓網友公評。

台中市警局交通大隊表示，該店家提供的停車場與車道，屬於非道路範圍，無法以《道交條例》開罰，提醒市民遇到類似狀況，請業者協調處理。

台中市警局交通大隊執法組表示，許多大賣場、連鎖速食店都有提供停車場，讓上門的消費者停車，但常衍生出停車糾紛，不過因店家提供的停車場、車道都屬於私人土地的範圍，不是道路，因此無法以《道路交通管理處罰》開罰，請市民若遇到類似阻礙通行的狀況，趕緊通知業者出面協調處理，若是發生碰撞，則可請警方到場蒐證，以利事後協調保險、賠償事宜。

台中市張姓網友今天在臉書《爆料公社》發文，描述近日在北區五權路的速食店遇到一名女車主的離譜狀況，他描述，當天因停車場的車位不多，車主都依序排隊入場，未料他前方的女車主突然熄火，人還下車，他拉下窗戶詢問，女車主辯稱「女兒要上廁所，不然能怎麼辦」，但後來女車主直到停車場已有車位都未現身，他才進入店內請店家幫忙。