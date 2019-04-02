國衛院：台灣兒童醫療健康有四大嚴峻問題

2019-04-02 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



台灣走向少子化，每個孩子更應被好好寶貝。衛福部補助國家衛生研究院完成厚達700頁的「2030兒童醫療與健康政策建言書」，提出台灣當前最嚴峻的問題包括死亡率高、肥胖率高、3C與物質成癮、缺乏整合性的照護體系等。衛福部表示，將據此優化兒童的醫療照護計畫。

國衛院兒童醫學及健康政策研究中心成立4年，今舉辦研究成果發表會。國衛院群體健康科學研究所所長熊昭說，衛福部死因統計資料顯示，台灣每千名活產嬰兒就有4.1人死亡，在經濟合作暨發展組織（OECD）36個國家中排名第27名；在兒少死亡率方面，世界衛生組織死亡率資料庫調查顯示，台灣1至19歲孩子的死亡率在全世界屬中、後段成績。

衛福部長陳時中致詞時表示，未來衛福部將在三方面提升兒童照顧，一是強化社會宣導、踐行聯合國兒童權利公約；二是強化保護，讓高風險家庭孩子的救援與保護更及時到位；三是強化醫療健康服務，將根據國衛院建言書優化兒童醫療照護計畫。

衛福部醫事司副司長廖崑富說，優化兒童醫療照護計畫正在研議中，具體作法包括強化孕婦周產期到孩子出生後的醫療照護連續性，舉例來說，孕婦若在產檢時發現有高危險妊娠的狀況，醫師便評估是否轉介至大型醫學中心生產，藉此降低生產與新生兒死亡的風險，同時也對於孩子未來的健康問題篩檢提出指引。

國衛院建言書也點出兒童肥胖問題，指出台灣地區2013年的男童、女童過重及肥胖的盛行率分別為25.9%與17.4%，後續幾年逐漸攀升。以2013年數據與國際相較，我國兒童肥胖率比鄰近的日本、韓國、新加坡都要高，若進一步與西方國家比，我國男童的肥胖率有過之而無不及。

3C成癮則是新興議題，目前台灣國小學童約自三、四年級就開始有手機，相對減少眼睛休息與戶外活動時間，世界衛生組織去年起正式將網路遊戲成癮症列入國際疾病分類標準。這些都有待衛福部檢視與因應。