清明連假又要塞爆了 國5、蘇花改塞車地雷看這裡

2019-04-02 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



每年清明連假，從台北到花蓮的路廊都塞到不行，為提早因應車潮，宜蘭縣政府今天公布國5與蘇花改的易塞車時段，預估連假國5南下第一天，凌晨3點就會出現大量車流，用路人走走停停，易塞在路上，至於蘇花改南下往花東的大車流出現首日凌晨1點；北上的最大車流會出現在收假前一天上午。

兒童節加上清明節連假共4天，每年除了民眾返鄉掃墓人潮，還有外出的遊客一起湧上路，前年曾經有台北到花蓮的用路人嚴重堵在宜蘭蘇澳鎮一帶，最後開了十幾個小時才到達花蓮，歷經塞車夢魘，整個遊程被打亂，遊興也都沒了。

縣政府交通處長林國民上午表示，今年為了紓解分流掃墓的車潮，交通部高公局在清明前一周30日、31日，首創高速公路單一費率七折優惠，鼓勵民眾提早掃墓，避免全都塞在清明連假這幾天。

縣府提醒用路人，由於蘇花改的部分路段已通車，也使得國5連假期間的南下塞車時段也跟著提早。清明連假第一天國5南下凌晨3點就會有大量車潮，恐將持續到下午6點；第二天清晨6點車多易塞到下午5點。至於在蘇花改路廊，清明連假首日大量車流出現在凌晨1點，走走停停，可能持續到下午5點。

至於收假的北上最大車流，會出現在收假日的前一天，預估國五北上在收假日前一天上午11點出現大量車流，持續到深夜，收假最後一天則從上午9點會塞到下午3點。蘇花改北上部分，收假前一天會從上午10點塞到晚上8點，請用路人提早規劃並避開易塞車地雷路段時段。