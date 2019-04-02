NGO促茄萣濕地提升為國家級位階 營造黑面琵鷺樂園

2019-04-02 11:24 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



茄萣生態文化協會等6個民間團體今天拜訪高雄市工務局，遞交民間版《茄萣濕地－國家級濕地計畫》草案，請市府公開支持民間版計畫，共同向內政部爭取茄萣濕地完整劃為「國家級」濕地。工務局副局長吳瑞川表示，會轉達NGO的建議，市府對推動茄萣成為國家級濕地樂觀其成。

茄萣生態文化協會、守護茄萣濕地青年聯盟、高雄市野鳥學會、台南市野鳥學會、美濃愛鄉協進會與地球公民基金會代表們，穿上全套賞鳥裝備，扮演國內外鳥類專家評審，進行講評，並將「國家級濕地證書」頒發給高雄市政府代表，呼籲市府正視茄萣濕地的豐富生態，保護黑面琵鷺全球第4大、在台第3大過冬棲息地，留給珍稀瀕危動植物一處安居之所。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海表示，茄萣濕地目前為地方級濕地，主管機關為高雄市政府。目前位於高雄的「國家級」濕地只有洲仔濕地，以生物多樣性及稀有性來看，茄萣濕地不遑多讓，更有列為國家級濕地的潛力。

茄萣生態文化協會總幹事鄭和泰表示，將茄萣濕地冊列國家級濕地絕對有實質內涵，目前在此記錄鳥類有141種，瀕臨絕種的物種就有黑面琵鷺與東方白鸛，屬珍貴稀有的物種包括小燕鷗、遊隼、赤腹鷹、松雀鷹、大冠鷲等，鳥況非常壯觀，適合發展生態旅遊，希望不要新開道路讓棲地破碎化。

台南市野鳥協會理事長潘致遠說，黑面琵鷺在全球數量不到4000隻，但超過5%會在台灣度冬，是國際保育人士關注焦點。美濃愛鄉協進會總幹事劉孝伸則從人文與美學觀點，力促茄萣濕地應列為國家級濕地。