不滿交部祭Uber條款 租賃車業揚言下午發動千輛車抗議

2019-04-02 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部2月21日預告修正「汽車運輸業管理規則第103-1修正草案」，要求Uber與租賃車代僱駕駛合作，最低起租時數1小時、不得巡迴攬客等，引發Uber與計程車業者隔空互罵。公路總局近來陸續在北、中、南召開座談會，今天下午將在士林監理站召開最後一場座談會。小客車租賃商業同業公會全國聯合會表示，將號召上千輛租賃車前往抗議，當面提出對修法的意見。

小客車租賃全聯會今天發出新聞稿表示，汽車運輸業管理規則增訂103-1條，限縮租賃業與資訊平台媒合業務的推展，不利於產業與時俱進，並扼殺消費者多元選擇運輸工具的權利。而且交通部現在召開分區座談，與各地區會員業者意見交換，但各個場次會議都未通知全聯會參加，破壞、分化產業團結，做法未盡周延。

全聯會說，該會理事長同時身兼新北市小客車租賃公會理事長，今天將於北區分區座談會中，向主管機關表達產業界的不滿跟反對意見。

全聯會說，原本規畫4月上旬發動大規模陳情活動，且已完成路權申請程序，但考量北區分區座談的臨時通知召開活動，先於今日號召上千輛同業租賃車及500名會員業者，配合出席會議人員到場聲援，表示對修法的意見。