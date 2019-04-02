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幼童死亡三成以上可預防 長庚統計家長十大NG行為

2019-04-02 11:22聯合報 記者簡浩正╱即時報導

6個月大的小寶被爸爸抱著衝至急診室時已沒了呼吸心跳；小寶媽媽哭著說，睡覺前一切都好好的，不知一早起來會變成這樣子。醫師細問後才了解，小寶出生後都讓他趴著睡，可能導致猝死。

家是安全的堡壘，但對幼兒可能潛藏危機，意外隨時可能發生。長庚醫院兒少保護中心主治醫師葉國偉表示，據衛福部資料顯示，106年國內1歲以下嬰兒死亡共772人，其中因事故傷害致死59人(占7.6%)，嬰兒猝死症23人(占3%)，這兩項就佔了一成(10.6%)；若擴大至0至12歲以下913位兒童死因分析，超過八成屬非蓄意性事故，如意外溺水淹死、墜落、燒燙傷或車禍等意外。

長庚醫院兒科急診科主任李嶸表示，這些不幸的案例常因家長照顧上一時疏失所致，最常發生的是玩窗簾導致窒息、溺水等，但家長將幼兒送來急診時已晚，即使救回也可能因缺氧、出現發展遲緩或後續得長期照護等遺憾。

林口長庚兒少保護中心也統計民國94至105年12年間，6歲以下兒童到院不明原因死亡，115位個案中，男童為女童的1.3倍；且事故發生場所高達八成五在室內住所。進一步分析死因，高達四成為嬰兒猝死，其他除疾病外，還包括創傷、兒虐、窒息、溺水、缺氧、火災和窗簾繩吊死等。 

新手爸爸陶先生今天抱著兩個月大的寶寶現身分享。他說因工作繁忙，太太照顧小朋友時間較長，他則半夜時偶爾起來幫忙；其實孩子出生滿月後，即使是新手爸媽，該怎麼照顧小朋友也都該知道了，但最怕的是因睡眠不足而疏忽，像忘記餵奶、翻身等，因此他建議夫妻間應排好照顧時間，讓彼此都有充足睡眠，避免因疏忽讓孩子受到傷害。

葉國偉指出，國外研究證實，20％的兒童死因是可以預防的。而據中心本次的研究顯示，應有三成以上的6歲以下兒童死亡，如猝死、創傷、溺水等是可避免的，主要是來自照護者的照顧疏忽，或本身知識不足。 

長庚兒少保護中心，由醫師票選統計出家長常見十大照顧疏忽：包括讓嬰兒趴睡、未妥適使用安全帶和座椅、藥物儲放不當 、未施打疫苗或提供營養、獨留幼兒在浴缸、誤食玩具、玩窗簾被拉繩勒住、窗戶沒安全鎖、戶外游泳戲水疏忽，及廚房烹飪時意外燙傷。並呼籲勿讓嬰兒趴睡，勿因滑手機或聊天而忽視兒童安全；即使短暫離開，也切勿獨留幼兒於屋內或車內。藥品或危險物品須放置高處，搭車須繫安全帶或使用兒童安全座椅。

長庚醫院醫師群，齊呼籲勿讓嬰兒趴睡，勿因滑手機或聊天而忽視兒童安全；即使短暫離開...
長庚醫院醫師群，齊呼籲勿讓嬰兒趴睡，勿因滑手機或聊天而忽視兒童安全；即使短暫離開，也切勿獨留幼兒於屋內或車內。藥品或危險物品須放置高處，搭車須繫安全帶或使用兒童安全座椅等，避免兒童危險發生。記者簡浩正／攝影
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新手爸爸陶先生（右），今天也抱著兩個月大的小朋友現身分享。他說其實孩子出生滿月後...
新手爸爸陶先生（右），今天也抱著兩個月大的小朋友現身分享。他說其實孩子出生滿月後，即使是新手爸媽，該怎麼照顧小朋友也都該知道了，但最怕的是因睡眠不足而疏忽掉，因此建議夫妻間應排好休息時間，避免小朋友因疏忽而受到傷害。記者簡浩正／攝影
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長庚醫院兒少保護中心主治醫師葉國偉表示，由醫師票選統計出家長常見十大照顧疏忽：包...
長庚醫院兒少保護中心主治醫師葉國偉表示，由醫師票選統計出家長常見十大照顧疏忽：包括讓嬰兒趴睡、未妥適使用安全帶和座椅、藥物儲放不當 、未施打疫苗或提供營養、獨留幼兒在浴缸、誤食玩具、玩窗簾被拉繩勒住、窗戶沒安全鎖、戶外游泳戲水疏忽，及廚房烹飪時意外燙傷。並呼籲勿讓嬰兒趴睡，勿因滑手機或聊天而忽視兒童安全。記者簡浩正／攝影
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