幼童死亡三成以上可預防 長庚統計家長十大NG行為

2019-04-02 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



6個月大的小寶被爸爸抱著衝至急診室時已沒了呼吸心跳；小寶媽媽哭著說，睡覺前一切都好好的，不知一早起來會變成這樣子。醫師細問後才了解，小寶出生後都讓他趴著睡，可能導致猝死。

家是安全的堡壘，但對幼兒可能潛藏危機，意外隨時可能發生。長庚醫院兒少保護中心主治醫師葉國偉表示，據衛福部資料顯示，106年國內1歲以下嬰兒死亡共772人，其中因事故傷害致死59人(占7.6%)，嬰兒猝死症23人(占3%)，這兩項就佔了一成(10.6%)；若擴大至0至12歲以下913位兒童死因分析，超過八成屬非蓄意性事故，如意外溺水淹死、墜落、燒燙傷或車禍等意外。

長庚醫院兒科急診科主任李嶸表示，這些不幸的案例常因家長照顧上一時疏失所致，最常發生的是玩窗簾導致窒息、溺水等，但家長將幼兒送來急診時已晚，即使救回也可能因缺氧、出現發展遲緩或後續得長期照護等遺憾。

林口長庚兒少保護中心也統計民國94至105年12年間，6歲以下兒童到院不明原因死亡，115位個案中，男童為女童的1.3倍；且事故發生場所高達八成五在室內住所。進一步分析死因，高達四成為嬰兒猝死，其他除疾病外，還包括創傷、兒虐、窒息、溺水、缺氧、火災和窗簾繩吊死等。

新手爸爸陶先生今天抱著兩個月大的寶寶現身分享。他說因工作繁忙，太太照顧小朋友時間較長，他則半夜時偶爾起來幫忙；其實孩子出生滿月後，即使是新手爸媽，該怎麼照顧小朋友也都該知道了，但最怕的是因睡眠不足而疏忽，像忘記餵奶、翻身等，因此他建議夫妻間應排好照顧時間，讓彼此都有充足睡眠，避免因疏忽讓孩子受到傷害。

葉國偉指出，國外研究證實，20％的兒童死因是可以預防的。而據中心本次的研究顯示，應有三成以上的6歲以下兒童死亡，如猝死、創傷、溺水等是可避免的，主要是來自照護者的照顧疏忽，或本身知識不足。