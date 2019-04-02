退化性關節炎疼痛 「低溫射頻神經燒灼術」奏效

2019-04-02 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名62歲的泰雅族男性，平日喜歡釣魚、打獵，馳騁於山林之中，近幾年因為雙膝退化性關節炎，造成工作和生活上的困擾，除了服用止痛藥，也接受過玻尿酸和PRP的注射治療，但效果有限，有骨科醫師建議接受雙側人工關節置換手術，但他擔心術後行動不方便，無法再從事山林活動，後來經醫師楊家銓為他施以「低溫射頻神經燒灼術」，疼痛終於獲得改善，隔天就上山工作，免除了開刀之苦。

另名90歲的老婦左側膝關節嚴重退化性關節炎，理論上應該是要開刀，但因為年紀大，又罹患多種內科疾病，麻醉風險高，加上還有個兒子還因九二一地震頸椎受傷而癱瘓坐輪椅，仍需要老媽媽的照顧。楊家銓考慮她家境清寒，主動商得耗材公司贊助耗材，由他義務替老婦進行手術，終於讓老婦再能照顧兒子。

骨科開業醫楊家銓指出，退化性膝關節炎傳統上分為口服藥、注射治療和人工關節置換手術等手術治療。原則上注射治療效果優於口服藥治療，尤其是增生療法和再生醫學的發展，提供給病人更多手術外的選擇，臨床上也有很好的療效。

但是，還是有一定比例的病人效果不佳，尤其是膝關節軟骨嚴重磨損的病人，骨科醫師都會建議接受人工膝關節置換手術，風險低、效果佳，但仍然存一定比例的病人術後仍然存在一些慢性疼痛，以及年紀太輕或太大不適合開刀，以及開完刀後活動力受限等問題。