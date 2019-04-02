移動測速照相、測速槍伺候！北市12條路段即日加強取締

2019-04-02 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



駕駛人注意！台北市警察局今天表示，為防制交通事故發生，針對易超速肇事路段，即日起規劃專案勤務，利用移動式測速照相、雷射測速槍等科技執法設備，加強違規超速取締，呼籲民眾行車應注意道路規定速限，並控管自身車速，避免受罰。

警察局分析近3年（105年至108年2月）易超速肇事路段，今天公布加強取締的路段名單，包括仰德大道沿線、民權西路沿線、華中橋段、北安路段、市民大道沿線、水源快速道路段、塔悠路段、大度路沿線、木柵路沿線、羅斯福路沿線、內湖路及康寧路等路段等。

警察局指出，依據「道路交通管理處罰條例」第40條規定，行車速度超過最高時速者，可處1200元以上、2400元以下罰鍰；又依據同條例第43條規定，當行車速度超過規定的最高時數60公里以上者（嚴重超速），可處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照3個月。

另外，配合交通部推動科技執法及強化速度管理，警察局表示，預定今年度將於台北市自強隧道及辛亥隧道，設置「區間速率多功能執法系統」，該系統將可針對超速及違規變換車道等違規，全時段進行自動採證及舉發。