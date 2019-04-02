影／立委將提案：後向安全座椅乘坐年齡上調至2歲

2019-04-02 11:00 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



交通部統計顯示107年共有962名12歲以下兒童於乘坐汽車時因交通事故而死傷，為兒童涉及交通事故死傷的第二名，第一名為機車（共5166名死傷）。立法委員蔣萬安國會辦公室與靖娟兒童安全文教基金會今天舉辦記者會，指根據國外相關研究，乘坐後向安全座椅的安全性高出前向乘坐75%，希望推動修法安全座椅後向式乘坐年齡從1歲延長至2歲，加強維護兒童乘車安全。

交通部路政司司長陳文瑞回應，交通部對於行車安全非常重視，對於修法也樂見其成。後續會參考相關資料，盡速會同經濟部和衛福部共同研商辦理，保障幼兒安全的提升，也會加強家長的宣導。

蔣萬安表示，據交通部道路交通安全資料整合與分析平台統計，107年12歲以下兒童在交通事故中，死傷數最多的前兩名為機車、汽車（不含營業小客車），除了機車外，有962名孩子於乘坐汽車（不含營業小客車）時死傷。進一步比較近五年（103-107年）12歲以下兒童使用保護裝備（安全帶、安全座椅）的死亡率，有使用保護裝備無造成任何兒童死亡，反觀若未使用保護裝備，則有16位兒童在車禍中喪命。

蔣萬安說，根據警政署提供的資料顯示，最近五年內，車禍事故中未使用兒童安全座椅造成0至2歲幼兒總計10人死亡、145人受傷。

蔣萬安指出，據美國兒科醫學會研究，乘坐安全座椅可降低71％的死亡率，後向乘坐的安全性更高出前向乘坐75%。0至2歲的嬰幼兒因頸部骨骼尚未發展完整，容易因「甩鞭效應」導致脖頸劇烈搖動而斷裂，研究也顯示乘坐後向式安全座椅，事故發生時能有效減低73％的頸部撞擊力，進而降低傷亡。

蔣萬安表示，後向式坐椅的設計是完全包覆與支撐兒童的頸部跟脊椎，發生撞擊時安全座椅會在兒童後面支撐不會傷害到頭頸。他建議國內應將使用後向式座椅的年齡從0至1歲上調至2歲以下兒童，未來也將提出修法，更能保護兒童的生命安全。

靖娟基金會也於今年3月進行網路問卷調查，回收1047份，有87%的家長表示使用過安全座椅，且有80%以上的家長支持延長後向式安全座椅乘坐年齡至兩歲。