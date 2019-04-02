交部核高鐵費率北高可漲至1560元 高鐵：尚需整體評估

2019-04-02 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



交通部昨天公告高鐵最新基本費率標準，每人每公里維持4.134元，但依據法定優待票差額交叉補貼及離峰、通勤等優惠損失計算，基本費率可漲至每人每公里4.597，等於台北至高雄左營最多可漲至1560元。交通部鐵道局表示，高鐵近年營運狀況不錯，相信沒有調漲票價的打算。

高鐵調漲票價，除了根據交通部核定費率討論以外，還需經董事會同意。高鐵表示，將持續審視社會經濟環境情勢、公司營業成本、市場競爭力及旅客需求等因素，進行整體評估，並依董事會討論決議辦理。

交通部依照台灣南北高速鐵路興建營運合約，每年根據台灣消費者物價變動率檢討高鐵票價。2013年基本費率從每人每公里3.655元調高成4.009元，同年10月高鐵漲價，台北至高雄左營票價從1490元增為1630元。隨後政府出資300億元挹注高鐵財務困難，立委要求高鐵調低票價，因此北高票價又降回1490元。

2017年高鐵基本費率再次調高，從每人每公里4.009元調高為4.134元，台北至高雄左營從1490元增為1570元，但去年董事會通過不調漲票價。

交通部昨天公告高鐵今年基本費率為每人每公里4.134元，維持2017年水準，但根據「法定優待票差額交叉補貼」和「離峰、通勤及特定旅運需求」等優惠損失計算，基本費率可再調升11.2%，等於每人每公里4.597元，台北至高雄左營最多可漲至1560元。