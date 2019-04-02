修法重罰日租套房傳生變 觀光局：預告期蒐集意見

2019-04-02 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



為打擊非法日租套房，交通部觀光局上周預告修正發展觀光條例第55-1條修正草案，網路訂房平台刊登非法旅宿資訊，最高可處200萬元罰鍰，獲得傳統旅宿業者支持。但有觀光局官員私下表示，北美洲台灣商會聯合總會日前拜訪觀光局，其中一位Airbnb代表成員要求下修罰鍰，高層也當面允諾研議，草案恐會生變。

觀光局表示，現在是草案預告期，原本就在蒐集各界意見，當下與會並沒有直接答應將最高200萬的罰鍰下修，只是將意見攜回研議。除北美台商總會提出意見，觀光局也會蒐集其他利害關係人的看法再綜合審視；若各方看法不一，觀光局將謹慎討論。

根據修法草案，網路平台刊登非法旅宿資訊，可處6萬元以上、200萬元以下罰鍰，並可要求限期移除內容，屆期不履行者得按次處罰。觀光局說，修法通過後會訂定裁量基準，比如情節重大不改才會罰到最高上限，不是一律罰200萬元。

針對最高200萬元罰鍰，Airbnb表示，提高罰鍰很簡單，但不見得可以解決問題，關鍵不是罰鍰金額多寡，而是政策背後思考是什麼。台灣至今不願將住家分享當成產業發展的機會，反映出不了解科技時代旅遊業，用提高罰鍰的方式取代納管，失去開創產業的機會，十分可惜。

旅館公會全國聯合會理事長張榮南說，年初觀光局召集各大公會研議草案，會中認為只罰3、5萬元無法達到嚇阻作用，甚至有人提議最高罰500萬元，但業者認為太高不符合比例原則，最後達成最高罰200萬元的共識。如果修法一變再變，看不出觀光局打擊非法日租套房的決心。