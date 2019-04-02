幸有葉克膜 亞大醫院近日成功搶救兩患者

2019-04-02 10:14 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



40歲彭姓男子日前晨起時突然昏倒失去意識，友人先將他送往鄰近醫院進行心肺復甦術並電擊，但生命徵象仍極不穩定，後來連絡亞洲大學附屬醫院心臟血管團隊備好葉克膜，到院後立即施作心導管手術及重建冠狀動脈血流，才救回一命。

亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任張育晟表示，患者當時呈現心因性休克，經評估需由兼具心導管中心與葉克膜團隊的醫院收治，才能讓患者在接受心導管手術前，先置放葉克膜支持心肺功能，否則若人員和設備未到位，往往還需安排二次轉院，恐增加不少風險。

依據國際標準，心肌梗塞患者應於到院後的90分鐘內打通血管，以完成血管擴張術，搶救心肌壞死，若轉診至第二家醫院，也需於60分鐘內打通血管，而此個案雖病情嚴重複雜，但仍於55分鐘完成，他強調：「時間越短越好，因為每1秒鐘都很珍貴」。

另名70歲患者兩個月前開始感到胸悶，原本不以為意，直到日前早上起床突然暈倒，緊急送醫透過心臟超音波及胸部電腦斷層檢查，發現雙側肺動脈已出現大塊血栓，緊急會同心臟外科協助置放葉克膜後，再透過「超音波震碎血栓導管」緊急溶栓才脫離險境。

心臟血管外科主任劉殷佐指出，葉克膜為體外循環維生系統，能暫時替代病患的心肺功能，減少其心肺負擔，為醫療人員爭取更多搶救時間，並提高治癒率，患者到院時血壓極低，因急性肺栓塞已呈休克狀態，需緊急置放葉克膜，再進行溶栓手術，最後才順利活命。

心臟內科主任王宇澄強調，心血管急症病情變化大，往往前一分鐘還能談笑自若，下一分鐘就不省人事，因此，除了必須需具備緊急心導管手術外，葉克膜體外維生系統團隊也扮演不可或缺的後勤角色，唯有兩者密切搭配，才能確保患者免於死亡威脅，出院後更可迅速恢復日常生活能力。