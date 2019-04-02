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踩中這項地雷 女生約會半小時就走人

2019-04-02 09:56聯合報 記者余采瀅╱即時報導

許多單身男感嘆，明明努力做好約會前準備，為何女生常轉身就走，或是見面後卻再也沒下文。事實上單身男們已經誤踩許多地雷卻不自知，難怪約會無疾而終。月老銀行隨機抽樣問卷268位單身女生，進行「初次約會最討厭的地雷」調查，第一名「渾身菸味惹人厭」；其次「負面消極對話」；第三「毛手毛腳不安份」。

月老銀行兩性顧問曹雅芳表示，外表可藉由髮型、服裝，面帶微笑等來增加第一眼的好感度，但是當雙方坐下來聊天認識時，個性、內在本質、主觀意識，往往是影響約會成敗與否的致勝關鍵點。「初次約會最討厭的地雷」調查顯示，第一名為渾身菸味惹人厭，刺鼻菸味薰人，汙染空氣更不愛環保；其次負面消極對話、真難聊，彷彿世界末日即將到來，怨天尤人；第三是毛手毛腳不安份，用盡機會吃豆腐、佔便宜。

30歲從事設計業的阿喵表示，自己對抽菸的男生最沒好感，愛抽菸的男生代表著不重視健康、汙染空氣，尤其聊天時因抽菸引起的口臭，更是讓人很想捏鼻直接走人。28歲從事製造業的Wendy說，朋友曾為自己安排過一場約會，當初朋友說他是文青，沒想到一見面，雖有書卷氣質，但一開口就哀聲嘆氣，抱怨世界不公平、工作不順、人生短暫，害她停留半小時就走人，獨自去逛街，沖消剛剛的負面磁場。

曹雅芳提醒單身男女，第一次約會見面時，適時展現自己的優點與才能，盡量提問題讓對方有多說話的機會，但切記避免尖銳的提問。若專注在誇大自身的財勢，不注重穿著或過度打扮等，都容易讓精心安排的約會失敗。她建議，準時赴約、合宜裝扮，交談時須注視對方雙眼才能顯示尊重，並且早日尋得良緣。

月老銀行兩性顧問曹雅芳提醒單身男女，第一次約會見面時，適時展現自己的優點與才能。...
月老銀行兩性顧問曹雅芳提醒單身男女，第一次約會見面時，適時展現自己的優點與才能。圖／月老銀行提供
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