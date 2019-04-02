吳德榮：今起逐日回暖 南部高溫30度

2019-04-02 07:43 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄説，今、明水氣減少、氣溫逐日回升，今天北部高溫22度、中部約27度、南部30度、東部27度左右。

吳德榮說，今晨冷空氣漸減弱，北台灣平地最低溫略升至14、15度，台北市區最低溫也升至16、17度，北部、東半部仍有較多結構鬆散的低雲，東北部有局部雨，北、中部及花蓮等地的山區也有一些零星微量的降雨。

他指出，依最新（1日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、明氣溫逐日略升，北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，北部平地、中南部山區亦有零星短暫降雨的機率，中南部平地多雲時晴。

至於清明假期的天氣，吳德榮說，期間雖有兩波移動快速的短波掠過，帶來一些降雨的機率，但影響時間短、範圍也小，穩定的天氣能維持得比較久；氣溫變化幅度也較小。但目前電腦模擬對這種春天的短波，無論其通過的時間或強度，不確定性皆比其他季節高，應續觀察。

他說，最新模式模擬顯示，周四天氣回暖、氣溫升，西半部平地多雲時晴，山區及東半部有局部短暫雨的機率。周五鋒面快速掠過，北部、東半部局部短暫降雨的機率略提高；冷空氣很少，氣溫變化不大。周六西半部平地多雲時晴、天氣舒適，山區及東半部有局部短暫雨的機率。下周日另有一波鋒面通過，北部、東半部有局部短暫雨；北台灣稍轉涼。由於模式模擬仍在調整中，應持續觀察。