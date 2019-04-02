清明時節何處雨紛紛 彭啟明指可能在北部、東北部

2019-04-02 07:30 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今年哪裡有「清明時節雨紛紛」，天氣風險管理公司總經理彭啟明說，可能是北部、東北部，受微弱鋒面影響，雲多有雨。今天因東北風減弱，各地多雲到晴，越往中南部天氣愈好，也開始回溫。

彭啟明在臉書說，今天清晨各地多已經回升到17-18度以上，雨勢也明顯減緩，只剩下東北部及東部的迎風面因為地形有些零星的飄雨。不過周三開始，有波在長江以南發展的雲雨帶將移到台灣北部海面，迎風面的東半部將轉為有短暫雨天氣，北部也在雨帶的邊緣，雲量或水氣較多，預期也會有局部短暫雨，中南部不受到影響。

他指出，到周四也有微弱鋒面接近，台灣位於鋒面前緣，預期北部會略受影響，但這微弱鋒面的位置仍然有變化空間，有待觀察。

彭啟明預期周五、六有個空檔，不過仍要關注微弱鋒面的動態，目前預估只在北部盤據，強度不夠，台灣各地除了北部雲多偶雨，其他都是穩定天氣。下周日的下半天，可能有波微弱鋒面接近，是鋒面的尾端掠過，影響不太大。

所以哪裡有清明時節雨紛紛，彭啟明，可能北部、東半部會因地形關係所造成的地形降雨。彭啟明指出，這幾道鋒面都是較微弱掠過，結構不強、通過影響的時間也不長，多數地方都是相對穩定的天氣。不過這周天氣說變就變，建議早晚多更新一次氣象資訊，會有點不一樣。

彭啟明說，中南部雖然看不到雨紛紛，但大氣穩定，本地的汙染擴散不易，空氣品質可能轉差一些，有機會到敏感族群不健康等級。

中央氣象局表示，白天起東北季風減弱，氣溫稍回升；降雨不多，僅迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部地區大致為多雲到晴，僅山區有零星雨；各地白天感受舒適至溫暖，預測北部及宜花高溫約21至24度，中南部及台東約25至28度；中南部日夜溫差大。

氣象局說，明天轉為為東風至東南風，北部海面有低氣壓形成，附近水氣略增，北部、東半部地區有短暫陣雨，中南部山區也有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。周四、五鋒面位於台灣北部海面附近，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。周六水氣稍減少，東半部地區及西半部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。