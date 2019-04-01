國研院生醫平台儀器提升實驗效率 醫學界肯定

2019-04-01 22:45 中央社 高雄1日電



國研院儀科中心今天展出生醫科技服務平台，也發表自主性研發機台，可提升實驗效率，大幅降低自國外進口儀器的成本，獲得醫學界的肯定。

國研院儀科中心推廣宣傳列車活動第2站今天來到高醫，結合生醫科技服務平台發表光學儀器、影像檢測等醫療科研成果，吸引醫療學術界及臨床基礎醫學研究團隊聆聽，現場座無虛席。

活動展出儀科中心的服務平台與自主性研發機台，包括生醫造影暨積層製造整合服務平台、可攜式活體螢光影像系統，以及生醫顯微影像光譜檢測系統等等。

這些系統可提升實驗效率，吸引醫療學術界及臨床基礎醫學研究團隊爭相聆聽。

高雄醫學大學副校長洪文俊指出，國研院儀科中心在生醫領域的研發已累積相當優秀能量，相信透過這場近距離交流，能達到資源整合與校方互惠互利效益。

洪文俊表示，台灣醫材服務平台已有老鼠、迷你豬等動物專屬的電腦斷層、磁振造影及光學影像系統，臨床醫師可直接觀察活體內癌細胞生長狀況，減少實驗動物損耗；另外，患者子宮頸癌、尿路上皮癌及甲狀腺癌的細胞學檢測也可透過該平台儀器提高檢驗準確度，引入成本僅國外儀器的1/10。

他說，校方與國研院在2015年簽署合作協議書，近年來更合作研發「負溫感水膠技術應用在三維積層陶瓷列材料與機台整合開發計畫」即「水膠3D列印」技術，正進行動物實驗，對器官軟組織的再製已有具體成果，希望未來可精準量測燒燙傷患者受損表皮，迅速3D列印出敷料覆蓋患者體表，嘉惠患者。

國研院儀科中心主任楊燿州表示，儀科中心為台灣真空技術與光學技術的先驅，建構國內儀器科技基礎平台及服務體系已有45年經驗，近年在生醫科技的發展更投入相當資源，支援前瞻學術研究與產品上市。

這次結合光學儀器、影像檢測及醫材加速器服務平台，進行全台9場巡迴推廣說明會，希望擴充服務對象，造福台灣學術界及臨床基礎醫學研究團隊。