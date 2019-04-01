和平島的第一次 清明連假來幫海兔搬家

2019-04-01 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



全球最美日出景點「和平島阿拉寶灣」，去年8月重新開幕，這裡有鬼斧神工的地質，靠海有較淺的親親水池，適合小朋友玩水，但卻被公告11月起到隔年4月暫停開放，暫停開放理由很暖心，是要讓海兔長大，開放戲水前，4月6日上午10時，他們要幫海兔搬家，採線上報名，50位額滿為止，免費。

北觀處主任李思賢說，親親水池封閉，管制戲水，剛好提供海兔生長環境，等到戲水時節前，他們會幫海兔搬家，去年就搬移134隻及它們的卵團，到外海生活， 等海兔安全離開之後，才能用高壓清洗機沖洗，去除青苔、綠藻，開放遊客戲水。

和平島公園內擁有獨特的海蝕平台地形，海洋與陸地交會之處形成潮間帶，潮起潮落帶來充沛的養分，孕育豐富多樣的生命。在冬春兩季裡，各種藻類繁生，也吸引了海藻的愛好者-海兔來覓食。

今年春天，他們期待再一次成為送海兔們回到大海媽媽懷抱中的那雙手，在活動的過程中，大家可以跟著島工一起認識海洋生物，體驗生命的奧妙。