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影╱如果不能不滑手機 醫師說要避免這種姿勢

2019-04-01 20:17聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

2017年諾貝爾生理暨醫學獎頒給的「控制生理時鐘的分子機制」研究者，全因不規律的睡眠作息可能會增加罹患生理、心理疾病的風險。國衛院今公布最新研究，證實睡前滑手機對於睡眠周期有相當大的影響。

國衛院群體健康科學研究所助研究員、台大醫院精神科主治醫師林煜軒表示，不管白天或晚上，整天滑手機都會造成作息影響，但睡前滑手機，影響更大，睡前滑手機的直射光源，透過視網膜會影響褪黑激素、全身內分泌，使得睡眠周期延後；過去研究文獻皆證實，睡眠不良與糖尿病、代謝性疾病甚至乳癌、大腸直腸癌、攝護腺癌等癌症亦有相關。

「國外研究建議晚上9點後不要滑手機、平板，不要接觸螢幕光源，如果做不到，至少睡前1小時就該把手機放下。」林煜軒並指，躺在床上滑手機這個「姿勢」，本身即對睡眠心理健康不利，睡眠醫學的角度，一旦把其與睡眠行為連結，負面影響就已產生，真要滑也不要躺著滑。

國衛院這項研究運用「作息足跡」APP，連續記錄受試者14天全天候的手機使用行為，搭配問卷調查，分析受試者作息以及睡眠時間，研究成果已於今年3月發表於國際期刊《精神醫學研究期刊》（Journal of Psychiatric Research）。

國衛院研究發現，若使用手機時間過長或在睡前使用，的確影響睡眠周期與睡眠長度，每天只要使用手機增加1小時，就會延後入睡時間4.9分鐘，並減少5.5分鐘睡眠時間；而睡前使用手機時間雖然僅占整天使用手機時間的14.3%，卻占整天手機光源暴露的44%。

國衛院團隊最新研究證實，睡前滑手機對於睡眠周期有相當大的影響。記者劉嘉韻／攝影
國衛院團隊最新研究證實，睡前滑手機對於睡眠周期有相當大的影響。記者劉嘉韻／攝影
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