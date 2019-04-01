綠島衛生所僅1醫引討論 衛福部澄清

2019-04-01 20:14 中央社 台北1日電



有報導指出，綠島衛生所僅一名醫師值班引發社會關注。衛福部照護司長蔡淑鳳今天澄清，綠島衛生所實質有2名醫師輪班看診，並非一人獨撐，且今年有擴編人力，將陸續到位。

媒體報導，台東綠島一名媽媽在網路上指控，日前女兒額頭撞破，鮮血直流，到衛生所掛急診，醫師卻說：「現在是休息時間，等一下再來縫」，讓這名媽媽氣炸，質疑醫德。

此番言論引起正反討論，有人認為醫師確實太扯；但也不少人認為，醫師也是人，理應有休息時間，且願意到偏鄉服務的醫師難尋，「難道要把醫師逼走嗎？」有報導也指出，綠島衛生所說明，從107年7月開始，島內僅一名醫師，且幾乎沒有休假，盼民眾體諒。

衛生福利部護理及健康照護司長蔡淑鳳今天受訪回應此事時表示，綠島衛生所107年編制的西醫醫師有2名、牙醫1名。其中一名西醫在107年8月約滿離職，之後就由1名編制內醫師及其他醫院的醫師支援輪班。從107年8月至今年3月，「一直都有2個醫師輪值」，並非僅一人獨撐，假日也會有台東馬偕醫院的專科醫師支援。

蔡淑鳳說，離島醫師約滿，衛福部都會提前掌握，並協助支援人力調度。綠島缺醫的狀況從年初就開始找人，且衛生所也有感2名編制醫師不堪負荷，今年3月又增加1名員額，也已招聘完成，目前商調中。

在正職人力尚未補齊前，台東衛生局與義大醫院簽署醫療合作，今年4月起由義大2名醫師支援駐診綠島衛生所。

蔡淑鳳表示，目前全台18個離島都有醫師，但編制各異，但至少都有1人。目前除綠島外，還有東引人力未補齊。雖偶有異動，也會有替補的空窗期，但透過其他醫院的支援也能維持運作，不會讓醫療空窗。

有關女童額頭傷口的處置，衛生所主任、醫師與家屬已充分溝通與理解。

為充實離島醫事人力，衛福部「原住民族及離島地區醫事人員養成計畫第4期（106-110年）」擴大招生培育，108學年度預計招生155名公費醫事相關科系學生，包含醫學系50名、牙醫學系27名、護理學系73名等，並開放蘭嶼綠島除其在籍生，更放寬台東縣籍也可報考。