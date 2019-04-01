免疫療法給付上路 患者憂擠不進名單

2019-04-01 19:31 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



健保署今天起給付八大癌症免疫療法，名額僅800人。癌症希望基金會指出，雖了解健保財務有限，但限額給付措施會造成病人恐慌，近日就接到不少患者請求，拜託幫忙擠進名單，連協助病人檢測和提申請案的醫師壓力也很大，呼籲健保署應同步檢討健保部分負擔制度，唯有調高部分負擔，才不至於使財務衝擊太大，害得新藥給付處處卡關。

癌症希望基金會董事長王正旭說，免疫療法納健保給付，是癌症病人和家屬引頸期盼的事，但納保機制啟動後，大家又不免擔憂在限額給付之下，「真的有機會用到嗎」或「萬一用不到怎麼辦」，該會因而接到不少病家請求擠進名單。

再加上免疫療法給付也要符合相關臨床條件，使得臨床醫師在檢測病患時也開始焦慮：「若幫病人提申請案沒過怎麼辦」，形成醫師、病人及家屬三方既期待又怕受傷害的情況。

王正旭表示，大家都知道，健保署好不容易擠出經費給付免疫療法新藥來幫助癌症病人，但未來是否能有更有效的方式來執行高價新藥或新醫療科技的給付？或許檢討調高部分負擔制度會是好的方案。

王正旭解釋，目前健保的部分負擔制度並沒落實使用者付費精神，所以不只是重大傷病患者免除部分負擔的合理性要檢討，藥品部分負擔訂定200元的上限也應該調高。