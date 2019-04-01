高齡化防健保破產 學者：推預防醫學

2019-04-01 19:22 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



台灣健保隱藏隨時破產的危機，加上高齡化社會到來，讓民眾對此更感擔憂。成大醫學院講座教授王榮德投書媒體表示，健保如要永續，可朝「推動預防醫學並提升投資GDP占比」方向前進。但衛福部社保司回應，預防醫學不屬於健保負責範圍，須要衛福部內部再討論。而一位台大醫院資深醫師則認為，健保問題癥結點在國民就醫的觀念要改變。

推動預防醫學

王榮德指出，我國健保自1995年開辦至今，已是全球知名且為他國人民所羨慕。但從2018年台灣進入高齡社會起，人口老化帶來龐大的就醫需求。根據2015年的數據，65歲以上之就醫總費用，老年人的門診、急診、住院的花費分別是國人平均的2.4、1.9及1.4倍。

若健保只使用財務槓桿，恐怕難以解決龐大的財務困難，為使健保永續且避免醫療系統崩壞，王榮德建議，除了全民慢性病預防觀念提升外，還需要全面推動預防醫學並增加投資占比，台灣對這方面的投資目前只佔GDP的0.27%，若以社會福利考量，王榮德認為尚可增至2.03%，如此一來不只讓民眾賺到壽命及生活品質，亦節省國家的健保資源。

而當務之急，王榮德表示，是要全面推動預防，減少新發個案，且避免慢性病之併發症的發生。這需要全體國民及各公共衛生單位一同努力，不只培養規律運動習慣，更要戒菸、戒檳榔、不酒駕、使用低污染汽機車，飲食則要注意低鹽、少糖、少脂肪，同時民眾要善用地方醫療資源，積極進行成人健康管理，作好早期診治，預防慢性併發症的發生。

國民根本觀念要改

對此，衛福部社保司回應，台灣對於各類醫學科技，像是免疫療法等的重視程度正不斷增加，也在規劃推動。然而預防醫學的部分，需要衛福部內部跨單位共同處理。而外界常認為健保制度改革太過緩慢，是因為在法制推動上有程序問題，對此還請民眾見諒。

「一顆藥比一顆糖果還便宜，但健保單位卻不願意面對這點。」台大醫院一位資深慢性病主治醫師受訪時認為，健保永續的癥結點並不在技術推動，而是國民的健康教育觀念須要改變。他指出，台灣健保因為就醫方便，民眾一點感冒就往大醫院跑，加上藥品、健檢等費用相當便宜，導致民眾常跑醫院看醫生、拿藥，造成醫療資源浪費。若不改善這點，健保根本不用談永續。

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