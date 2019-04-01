手工打造光影幻境 英團隊展空氣建築

2019-04-01 19:00 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



走進氣球搭建的建築中，瞬間眼前所見景象被紅藍綠三原色填滿，讓人不自覺沉浸在一股平靜中。（photo by 張朝瑋/台灣醒報） 分享 facebook 走進氣球搭建的建築中，瞬間眼前所見景象被紅藍綠三原色填滿，加上耳邊傳來的環境音效，讓人不自覺沉浸在一股平靜中。這是英國團隊「空氣建築」應台灣國際藝術節（TIFA）來台展出的「光影幻境」，團隊指出，建築中的光源全為外在自然光，期盼透過光影與色彩交匯，讓觀眾有個能短暫逃避現實的空間。

手工打造1萬個零件

TIFA表示，空氣建築團隊自1992年起就開始展出各種大型光影建築，至今已巡迴過40多個國家，而本次來台展出的「光影幻境」，則是自2016年起相繼在西班牙、美國、日本等國家展出，被認為是團隊最具代表性的作品之一。

空氣建築團隊指出，整件充氣作品共有1萬個零件，全是手工打造，而空間內超過百條的曲線，靈感正是來自於自然界的蜘蛛網，而向自然取材的精神也反映在整個環境中，外在的自然光透過染色PVC材質，讓空間全被紅藍綠三原色填滿，奇妙的是，即使外面陰雨綿綿，但建築內仍是光亮無比。

每天都有不同體驗

「每天的天氣與光影都截然不同，因此每天的展出都是獨一無二的，這也正是這個作品最吸引人之處。」空氣建築團隊表示。並建議民眾在參觀的同時，可以把它當成是一個放逐想像、沉澱思考的休憩空間，也歡迎家長帶著小孩假日前來觀賞，只是因建築材質較為脆弱，請家長要注意孩童不要有過度激烈的舉動。

團隊創辦人Alan Parkinson則分享他在多國巡迴時注意到，每個國家的民眾在觀賞作品時都會有不同的舉止，如北美的觀眾會以較理性、工程學的角度來欣賞；而荷蘭觀眾則多喜歡躺在空間裡放鬆慵懶等。Alan Parkinson相信，這些差異與文化民情息息相關，因此他很期待看見台灣觀眾會以怎樣的方式來參觀作品。

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