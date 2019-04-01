金山蹦火仔吹熄燈號？ 新北漁業處：今年一樣閃耀

2019-04-01 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市金山「蹦火仔」漁船目前僅存4艘，坊間盛傳漁民因連年虧損，今年可能傾向不出海。新北市政府漁業及漁港事業管理處強調，「金山蹦火仔今年一樣閃耀」，已列為漁業文化資產，並積極輔導蹦火漁船，今年2月邀集所有蹦火作業船主及金山區漁會商討，2月底媒合食品加工場，並找加工廠保證收購青鱗魚，漁船主也都樂見其成。

漁業處表示，蹦火仔已列為漁業文化資產，年初已與漁會洽談年度規劃，2月邀集所有蹦火作業船主及金山區漁會商討，2月底媒合食品加工場，多次與金山區漁會研商蹦火仔加工合作模式，希望可以透過加工廠保證收購青鱗魚，穩定青鱗魚價格，並開發蹦火仔品牌加工產品，進而提升青鱗魚整體經濟價值。

由於外界盛傳今年可能不出海，漁業處澄清，新北市共有4艘蹦火漁船，除其中一艘尚有產權問題，恐無法如期出海作業外，其他蹦火漁船5月份視天候狀況出海確認漁汛，「請想觀賞海上蹦火的民眾不用擔心。」