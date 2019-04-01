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綠島母親批醫師未立即看診 工會：偏鄉醫師人力不足

2019-04-01 16:34聯合報 記者羅真╱即時報導

圖為綠島一景。中新社資料照
圖為綠島一景。中新社資料照
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日前一名綠島母親在社群媒體貼文質疑衛生所醫師，女兒頭部受到撞擊血流送醫，卻未能得到立即的醫療處置。台北市醫師職業工會認為，這個事件凸顯離島偏鄉醫師的人力不足、勞動條件低落，才發生休息時間被要求看診的情形。醫師則指出，急診會針對病人進行檢傷分類，當判斷毋須立刻處理時，民眾應相信醫師的專業。

台北市醫師職業工會理事長黃致翰說，據了解，綠島並沒有常駐醫師，醫師人力由台灣本島的公費醫師前往輪班，一次會待上7天；目前島上僅有1名醫師。

由於綠島沒有醫院，衛生所是島上唯一的急救責任單位，因此這名醫師不分平假日都要看診，除了每天早、中、晚共10個小時的門診時間，其他時段還提供急診服務，生活簡直無法區分上下班，可以想見他的精神壓力非常高。因此，民眾應了解到根本的問題出在偏鄉離島的醫師人力不足，同時也應尊重醫療人員所作的判斷。

黃致翰說，可以理解民眾有時無法區分什麼樣的傷口可以自行處理、什麼樣的傷口應該要看醫生、什麼樣的傷口不立即處置會有危險，因此，各界不宜批評該名母親急切地希望孩子在第一時間接受醫療處置。不過，急診科會針對病人進行檢傷分類，當醫師判斷毋須立刻處理時，民眾應相信醫師的專業。

新光醫院急診醫學科主任張志華說，檢傷分類過程除了看病人的傷口狀況，還會看他的神智、心跳、血壓等進行整體評估，作為醫療處置先後順序安排的參考。一般來說，如果精神狀況、生命徵象都穩定，單單只是需要縫合傷口，在檢傷分類中大約是第四級，也就是沒那麼緊急，只需要醫護人員沖洗傷口、止血，醫師可以一小時之後再回來評估。

民眾等待看診前，黃致翰建議可先清潔傷口，不是很髒的傷口可用煮過的開水清洗，很髒的傷口則宜用肥皂清潔；如傷口流血，清潔後應使用消毒過的紗布加壓止血。

前（30日）晚有位母親在「就是愛綠島」貼文，指女兒在家中意外撞傷額頭，鮮血直流，...
前（30日）晚有位母親在「就是愛綠島」貼文，指女兒在家中意外撞傷額頭，鮮血直流，但衛生所醫師並未立即處置。圖／取自就是愛綠島
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醫師綠島衛生所
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