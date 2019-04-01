不只是缺鈣！孕婦腳抽筋可能和走路及睡姿有關

2019-04-01 15:47 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



很多孕婦都有腳抽筋的經驗，不少人第一時間想到的是「我可能是缺鈣了」。衛福部國健署提醒，孕婦因體重增加，走太多路、站太久都會使腿部肌肉疲勞，引起腿部痙攣，另睡覺時因腳尖微微下垂，小腿肌肉也處於縮短狀態，一旦周遭溫度較低或血液循環不良，也很容易發生抽筋。

國健署近日於保健闢謠專區發布「孕婦容易腳抽筋是缺鈣嗎」一題，提醒孕媽咪在孕期期間，因胎兒成長發育，對鈣的需求量也增加，若飲食沒有補充鈣及維生素攝取，很容易引發腳抽筋。

不過，缺鈣只是造成腳抽筋的原因之一，其實還有其他原因影響。國健署表示，隨孕期的體重增加，孕婦腿部負擔也加重，若走太多路或站太久，會使小腿肌肉活動增多，使肌肉處於疲勞狀態，進而引發腿部痙攣。

此外，孕期子宮會隨胎兒增大，也會壓迫下腔靜脈造成血液循環不良，使小腿肌肉細胞缺氧，導致小腿抽筋及疼痛。而睡覺時無論側睡或平躺，腳尖都會微垂，使小腿肌肉處縮短狀態，也很容易在半夜寒流來襲或吹冷氣時發生抽筋。

當孕婦腳抽筋該怎麼辦？國健署表示，盡快讓肌肉放鬆才能減輕疼痛不適，例如站著時發生抽筋，應讓腳跟著地並將腳掌平貼在地面；若是睡覺時抽筋，則可將腳掌平貼在牆壁上，或將膝蓋打直，將腳尖上翹讓腳板與小腿呈直角。

此外，可以選擇輕輕按摩抽筋部位，或是溫敷及泡熱水。孕婦平常也應避免過於急促的走動或走太多路，勿長時間久坐或久站，並適時休息及變換姿勢。飲食攝取上也應多吃乳製品、芝麻、黑豆、木耳、深綠色葉菜等富含鈣質食物。