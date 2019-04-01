睡前少碰3C 有助糖尿病患穩定血糖

2019-04-01 15:39 中央社 台南1日電



醫師表示，睡眠和血糖控制息息相關。 圖／ingimage 分享 facebook 不少糖尿病患者自覺睡眠品質不佳，成大醫院癌症中心臨床心理師洪宜翔今天表示，睡眠和血糖控制息息相關，糖尿病患睡前30分鐘應避免3C產品的光線刺激，也不要在床上看書。

洪宜翔指出，國內研究顯示，至少6成糖尿病患自覺睡眠品質不佳；患者的主觀睡眠滿意度不佳，和降低血糖控制能力有關，若自覺睡眠效率提升，血糖的降低是可預測的。

此外，糖尿病患在沒有小睡的情形下，睡眠6小時至7小時的血糖控制，相較睡眠少於5小時明顯較佳。洪宜翔表示，主觀睡眠品質和客觀睡眠時間，對血糖控制都很重要。

洪宜翔說，睡眠和血糖控制息息相關，改善睡眠品質不能只依賴助眠藥物，否則當身體逐漸習慣藥物卻還是睡不著時，睡好覺將成為壓力，更會影響睡眠和血糖的穩定。

洪宜翔建議糖尿病患改善睡眠應從生活習慣的調整開始，睡前30分鐘避免3C產品的光線刺激，固定起床時間，午睡不要超過半小時，且在下午3時前午睡，減少躺沙發或躺床的機會，適度運動。

另外，糖尿病患應建立聽音樂、喝溫開水、伸展操等個人化的睡前準備，減少激烈運動等可能引起情緒反應的睡前過度刺激，儘量放鬆，不要在床上看書或滑手機，莫讓睡好覺成為負擔。