親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

華航罷工後人事檢討 董座何煖軒下台傳由謝世謙接任

睡前少碰3C 有助糖尿病患穩定血糖

2019-04-01 15:39中央社 台南1日電

醫師表示，睡眠和血糖控制息息相關。 圖／ingimage
醫師表示，睡眠和血糖控制息息相關。 圖／ingimage
分享
不少糖尿病患者自覺睡眠品質不佳，成大醫院癌症中心臨床心理師洪宜翔今天表示，睡眠和血糖控制息息相關，糖尿病患睡前30分鐘應避免3C產品的光線刺激，也不要在床上看書。

洪宜翔指出，國內研究顯示，至少6成糖尿病患自覺睡眠品質不佳；患者的主觀睡眠滿意度不佳，和降低血糖控制能力有關，若自覺睡眠效率提升，血糖的降低是可預測的。

此外，糖尿病患在沒有小睡的情形下，睡眠6小時至7小時的血糖控制，相較睡眠少於5小時明顯較佳。洪宜翔表示，主觀睡眠品質和客觀睡眠時間，對血糖控制都很重要。

洪宜翔說，睡眠和血糖控制息息相關，改善睡眠品質不能只依賴助眠藥物，否則當身體逐漸習慣藥物卻還是睡不著時，睡好覺將成為壓力，更會影響睡眠和血糖的穩定。

洪宜翔建議糖尿病患改善睡眠應從生活習慣的調整開始，睡前30分鐘避免3C產品的光線刺激，固定起床時間，午睡不要超過半小時，且在下午3時前午睡，減少躺沙發或躺床的機會，適度運動。

另外，糖尿病患應建立聽音樂、喝溫開水、伸展操等個人化的睡前準備，減少激烈運動等可能引起情緒反應的睡前過度刺激，儘量放鬆，不要在床上看書或滑手機，莫讓睡好覺成為負擔。

睡眠糖尿病患者
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

用路人注意！ 七項交通新制今起上路

2019-04-01 13:08

禁用塑膠吸管7月上路 環保署：4月底定具體政策

2019-04-01 12:17

刮的有感！新款百元刮刮樂超過13萬個千元獎

2019-04-01 11:41

哈日族該刷哪張卡？旅日必備6張信用卡 最高省錢無上限

2019-04-01 12:56

台彩推新款刮刮樂 樂刮$1,000及鈔票滿天飛

2019-04-01 15:31

影／罕見疾病有福了！台大成立雲嘉首座罕見疾病中心

2019-04-01 15:16

免疫療法給付上路 癌友搶800限額

2019-04-01 14:34

睡前玩手機 睡眠品質下降

2019-04-01 14:25

讀者4月號 看故宮花鳥人生

2019-04-01 14:24

大甲媽北巡駐駕台北市 擲筊領賜財金

2019-04-01 13:12

兒童節連假 12歲以下兒童到這些博物館免費

2019-04-01 13:12

睡不好血糖控制也會變差 專家說有3個機制可調整

2019-04-01 13:11

跟大甲媽遶境 環保局籲攜帶環保餐具

2019-04-01 12:20

救命搶號！800癌友免疫給付預計本周用畢

2019-04-01 12:15

喝啤酒根除結石? 醫: 別傻了! 恐會促進結石產生

2019-04-01 12:07

年輕男子坐下屁股會爆膿液 導致10年不敢交女友

2019-04-01 11:51

社會安全網不該是社工用生命鋪建 民間籲強化資源連結

2019-04-01 11:48

網路有妖怪！綠委呼籲家長多陪伴孩子上網、平台自律

2019-04-01 11:46

影／30校學生自治組織 成立台灣學生聯合會

2019-04-01 11:44

紀念普悠瑪罹難師 學生調顏色還原壁畫

2019-04-01 11:39

汰換老舊大貨車數量驟減6萬輛 立委：選舉年放水

2019-04-01 11:37

東部海域4.9地震 最大震度宜蘭縣牛鬥3級

2019-04-01 11:31

宜蘭外海規模4.9地震 最大震度宜蘭3級

2019-04-01 11:25

台鐵第四代票務 新版App4月7日也上線

2019-04-01 11:04

社工工作危險 衛福部給風險補助最高2000元

2019-04-01 11:03

發票熱感紙也有毒！ 專家：改變生活習慣才能避毒

2019-04-01 10:41

搶攻兒童商機 麗寶樂園推出連假12歲以下兒童免費玩

2019-04-01 10:26

彭啟明：周四前台灣附近水氣多 北部要帶傘

2019-04-01 09:38

老翁的膀胱竟掉到陰嚢 疝氣造成的

2019-04-01 09:18

「擔心睡醒後癱瘓更嚴重，一直沒敢闔眼...」住進加護病房那夜，醫師的中風告白

2019-04-01 09:12

綠島媽貼文公審女醫 台大醫：2公分傷口哪會影響生命

2019-04-01 08:46

進口玫瑰鹽好高級等於吃下健康？營養師揭隱藏危機

2019-04-01 07:48

高雄市政府攜手漢神百貨 打造移動花園主題公車

2019-04-01 07:28

北部濕涼高溫只有17度 吳德榮：連假穩定天氣居多

2019-04-01 07:18

健康你我他／勤刷常健檢 顧一口好牙

2019-04-01 00:41

孕期各種困擾 關懷專線幫解決

2019-04-01 00:37

一刻鯨選App 聽好課

2019-04-01 00:36

健康名人堂／「聰明就醫」 日本能 台灣也能

2019-04-01 00:36

連假出國 預防麻疹、登革熱

2019-04-01 00:30
看更多

熱門文章

綠島媽貼文公審女醫 台大醫：2公分傷口哪會影響生命

2019-04-01 08:46

清明連假天氣變化 一張圖告訴你

2019-03-31 15:58

北捷百億旅次落腳「新莊站」 11名幸運卡號這裡看

2019-03-31 15:57

長相太帥錯了嗎？研究證實：男人長相太帥，會被老闆、同事討厭

2019-04-01 00:14

用路人注意！ 七項交通新制今起上路

2019-04-01 13:08

Jennie Kim露肩辣翻！香奈兒菲董聯名系列終於上市

2019-03-31 15:50

進口玫瑰鹽好高級等於吃下健康？營養師揭隱藏危機

2019-04-01 07:48

影／鼠界黃飛鴻！無影腳閃電踹飛響尾蛇

2019-03-31 17:53

台南市日照中心賣茶事件發酵！有人反對有人挺

2019-03-31 20:43

「擔心睡醒後癱瘓更嚴重，一直沒敢闔眼...」住進加護病房那夜，醫師的中風告白

2019-04-01 09:12

年輕男子坐下屁股會爆膿液 導致10年不敢交女友

2019-04-01 11:51

北部濕涼高溫只有17度 吳德榮：連假穩定天氣居多

2019-04-01 07:18

日照長者包茶賣 專家稱活躍老化

2019-04-01 00:36

綠島醫療資源不足／女兒摔破頭 就醫縫合缺人手

2019-03-31 23:28

研究：小孩患精神病 直升機父母害的

2019-03-31 18:16

東北季風影響 清晨北台灣低溫14度

2019-04-01 05:04

每日星座運勢／牡羊工作有突出表現 勿衝動增開支

2019-04-01 00:00

東北季風發威 北台灣今晚低溫14度

2019-03-31 19:27

卡車卡台鐵平交道 鶯歌一度雙線不通

2019-04-01 12:37

慶日本新年號「令和」 SOGO北海道展美食這2天「滿1千現折1百」

2019-04-01 11:33

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹避免情緒化 水瓶以柔克剛

2019-04-01 08:36

全台缺3千遊覽車司機 春遊難叫車

2019-04-01 00:05

兒童節連假六福村12歲以下免費！再加碼萬花筒劇團假日劇場

2019-03-31 16:39

發票熱感紙也有毒！ 專家：改變生活習慣才能避毒

2019-04-01 10:41

春遊補助4月起跑 業者看好帶動觀光人潮

2019-03-31 20:01

【她們的世界】陳姵穎／翻譯聲音的人：許晶喬

2019-04-01 06:00

手機電磁波影響心臟節律器？食藥署：建議保持這個距離

2019-03-31 16:53

只有SEIKO能超越SEIKO！催生出史上第一款超美味仙貝腕表

2019-04-01 09:56

佐野司26歲死於子宮頸癌 婦癌年輕化成趨勢

2019-03-31 20:06

綠島媽媽抱怨未即時縫合 義大醫院即日起派醫師補缺口

2019-04-01 13:54

國旅補助打亂房價 不利觀光客來台

2019-04-01 00:05

睡前別玩手機 多滑1小時少睡5.5分鐘

2019-04-01 10:45

Fitbit平價智慧穿戴上市 手錶、手環時尚登場

2019-03-31 23:57

影／不只賣萌！柴柴店長賣番薯 日網友揪團朝聖

2019-03-31 17:58

禁用塑膠吸管7月上路 環保署：4月底定具體政策

2019-04-01 12:17

小美「黑糖珍奶雪糕」IG爆紅 珍珠控哀號：搶不到！

2019-04-01 14:50

花東地區海中生物死傷頻率高? 專家說人類是禍首

2019-03-31 23:52

保濕＝補水嗎？3步驟搞清楚保濕補水 沒做好會讓肌膚乾到狂長皺紋

2019-03-31 20:39

社工工作危險 衛福部給風險補助最高2000元

2019-04-01 11:03

為何運動員肌肉爆發力強 基因檢測揭秘

2019-03-31 16:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top