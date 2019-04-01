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用路人注意！ 七項交通新制今起上路

綠島媽媽抱怨未即時縫合 義大醫院即日起派醫師補缺口

2019-04-01 13:54聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

綠島媽媽為了醫師女兒傷口未即時縫合氣炸，在臉書貼文抱怨，卻也讓島上僅1名醫師的慘況被掀了開來。衛福部坦言，綠島編制的西醫師共3人，但現行僅1人獨撐，雖台東縣衛生局已完成另1名西醫師的招募，但還無法到職。幸義大醫院即日起，派2名醫師短暫補缺口，至少6月前不再短缺醫師。

衛福部照護司長蔡淑鳳表示，離島的醫事人力編制包括在地養成的公費生醫師和一般重點科別的公費生醫師。而為了讓衛生所能有醫師24小時輪值，健保署亦推動IDS整合醫療計畫，讓就近的承辦責任醫院派醫師人力協助輪值。

蔡淑鳳舉綠島為例，登記在籍的住民近4千人，醫師編制為3名西醫師和1位牙醫師。但3位西醫師人力並不足以輪值，就要靠台東馬偕醫院派醫師過去協助，讓綠島醫師能休假休息，「常態上應是如此。」

只是，我國有18個離島及離島衛生所，當離島衛生所醫師要離職或異動，地方政府雖會事先啟動招募，盡量銜接上，但補人力的速度大多仍舊不夠快，導致醫師人力空窗期平均半年到1年，容易出現1位醫師獨撐的狀況，靠其他醫院派人幫忙。

蔡淑鳳坦言，綠島目前就是這樣，在二位西醫師離職後，目前只剩1位西醫師獨撐，也就是綠島媽媽抱怨的女醫師陳姷頵。而台東縣衛生局回報，已經完成1位西醫師的招募，但還在調派中。

不過，台東縣衛生局目前已和義大醫院協商好，自4月1日支援二名醫師，直到公費醫師補齊，而義大醫院也安排好6月前的人力班表。

蔡淑鳳說，由於培養一名公費生醫師平均7到10年，時間很長，又碰上綠島及蘭嶼的公費生報名人數相對少，為了增加兩離島的醫師人力，今年起也收戶籍台東縣的公費生醫師服務。

對於這次事件，蔡淑鳳認為，醫病雙方的溝通可以再精進，例如加強病情解釋和說明處置順序，讓焦急的病家更安心。

30日晚有位媽媽在「就是愛綠島」PO文，指女兒在家中意外撞傷額頭，鮮血直流，她急...
30日晚有位媽媽在「就是愛綠島」PO文，指女兒在家中意外撞傷額頭，鮮血直流，她急帶女兒趕到綠島衛生所掛急診，請醫生縫合傷口，醫生竟說「現在是休息時間」，引發網友熱議。 圖／取自就是愛綠島
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