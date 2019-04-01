北市動物園白犀牛「犀奇」 南遷高雄壽山拚繁衍

2019-04-01 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



為了強化保種繁殖及動物福祉，台北市立動物園的白犀牛「犀奇」上周順利搬到高雄壽山動物園定居，目的讓牠能夠和31歲的雌性白犀牛「寶寶」成功配對，繼續繁衍白犀牛族群。動物園表示，今天是一年一度的愚人節，為了避免關心「犀奇」的大小朋友，以為動物園把「犀奇」藏起來開愚人節小玩笑，向外界分享「犀奇」搬家到高雄的消息。

動物園表示，北高兩市的動物園，多年來專業交流頻繁，於2016年2月17日共同簽署保育合作備忘錄，目前台北市立動物園已陸續借殖1對侏儒河馬、1對伊蘭羚羊，另贈送3隻北非髯羊給高雄壽山動物園。

動物園指出，6歲的白犀牛「犀奇」也在獸醫師和保育員的陪伴下，上周四揮別了牠出生成長的台北市立動物園，歷經約5個小時的車程，於當天下午2點多順利抵達高雄壽山動物園。

「犀奇」是台北市立動物園成功繁殖的白犀牛，牠的父母「犀旺（父）」和「犀春（母）」，都來自六福村野生動物園（現已改名為六福村主題遊樂園），如今「犀奇」借殖到壽山動物園，目的是希望牠能夠和31歲的雌性白犀牛「寶寶」成功配對，繁衍白犀牛族群。

動物園提到，「犀奇」離開箱籠進入新的環境時，顯得非常興奮，四處好奇地探索，保育員在全程護送「犀奇」之前，特別準備便當，接下來幾天，會混合高雄壽山的尼羅乾草一起提供，幫助「犀奇」逐步進行食物轉換。