兒童節連假 12歲以下兒童到這些博物館免費

2019-04-01 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



教育部規畫約20場次「Muse童樂遊」，邀請家長們在4月4日兒童節，陪伴孩子出遊，海洋科技博物館、自然科學博物館及科學工藝博物館也祭出免費入園優惠。

活動內容從北到南，位於基隆的國立海洋科技博物館舉辦「金魚系列手作」，配合迎春金魚特展推出手作系列課程，有懷舊童玩釣魚樂、金魚散步風箏、小小金魚雕塑家等邀請深受小朋友歡迎的DIY手作課程。

位於台中的國立自然科學博物館舉辦108年環境教育周「水起・台灣-水與生活」系列活動三「水無常形動手作」，規劃設計感官體驗與動手做課程，透過玩水、親水、認識水，讓親子從中瞭解水資源的珍貴與重要性。

另外，各館所針對12歲以下兒童，也提供特別優惠如下：

一、國立海洋科技博物館：4月4至4月7日連假期間，12歲以下兒童憑證享主題館免費入館優惠。

二、國立自然科學博物館：4月4日單日免費參觀國立自然科學博物館展示場(特展除外)、科學中心、植物園特展室(植物園溫室休園)、921地震教育園區、鳳凰谷鳥園生態園區及車籠埔斷層保存園區。

三、國立科學工藝博物館：4月3日至5月12日，高中(含)以下學生免費入館（不含付費特展）。