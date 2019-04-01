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大甲媽北巡駐駕台北市 擲筊領賜財金

2019-04-01 13:12聯合報 記者張世杰╱即時報導

台灣宗教盛事之一的「大甲媽祖遶境」活動，將於4月展開，為了讓北台灣信眾近距離接觸大甲媽，位於台北市南港區的「大甲媽祖北巡駐駕（媽祖光影展）」今天上午開跑，信眾除了可以參拜大甲媽，還能透過擲筊領「大甲媽賜財金」，活動為期一個月，即日起至4月30日止。

主辦單位表示，「大甲媽祖北巡駐駕（媽祖光影展）」事前皆有完整規劃，幾乎所有大小事皆透過擲筊，獲大甲媽同意才可以進行，這次迎來平常難得一見的大甲鎮瀾宮出巡媽，以及神轎、華蓋，讓信眾能「稜轎腳」、拿「壓轎金」，現場還有媽祖聯誼會16間友宮神尊駐駕。

今天上午許多民眾前往朝聖，不少地方仕紳、市議員也出席，「大甲媽祖北巡駐駕（媽祖光影展）」會場佔地約5500坪，每逢週末將請來法師遵循古禮科儀，舉辦消災保平安祈福法會、替信眾點文昌燈、補財庫等。

主辦單位提到，由於近年經濟不景氣，大甲媽指示，信眾透過擲筊的方式，有機會領受每份100元、總計6萬分「大甲媽賜財金」；另外，活動期間將舉辦「八路財神擲筊大賽」，只要一次擲出八個聖杯，就能獨得唯一一份的8萬8888元發財金

根據活動規劃，民眾赴會場拜拜，並且擲筊三個聖杯，就可以拿到「大甲媽賜財金」，又於現場消費，憑收據即可登記參加「八路財神擲筊大賽」，所有活動相關活動訊息，可至臉書粉絲團「旺好運」（https://reurl.cc/vpvNo）查詢。

為了讓北台灣信眾近距離接觸大甲媽，位於台北市南港區的「大甲媽祖北巡駐駕（媽祖光影...
為了讓北台灣信眾近距離接觸大甲媽，位於台北市南港區的「大甲媽祖北巡駐駕（媽祖光影展）」今天上午開跑，活動為期一個月。記者張世杰／攝影
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為了讓北台灣信眾近距離接觸大甲媽，位於台北市南港區的「大甲媽祖北巡駐駕（媽祖光影...
為了讓北台灣信眾近距離接觸大甲媽，位於台北市南港區的「大甲媽祖北巡駐駕（媽祖光影展）」今天上午開跑，活動為期一個月。記者張世杰／攝影
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