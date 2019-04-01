怕傷胎兒忍牙痛 孕婦就醫才發現妊娠齒齦瘤

2019-04-01 14:12 中央社 記者 中央社 記者 蘇木春 台中1日電



懷孕18週的張姓孕婦日前牙齦紅腫、刷牙時流血，卻因怕影響胎兒不願就醫，自行用鹽水漱口卻造成牙齦化膿，就醫才發現罹患妊娠齒齦瘤，經緊急口腔清潔與治療，才避免病情惡化。

童綜合醫院口腔醫學部醫師余敏甄受訪表示，懷孕婦女因為賀爾蒙變化、飲食習慣改變、進食次數變多、反覆孕吐或孕前就存在的口腔問題等，導致常出現如齲齒、牙髓炎、牙結石、牙周病、智齒發炎或妊娠齒齦瘤等，都是懷孕時期婦女最常發生的口腔問題。

她說明，孕婦因容易感到飢餓，進食次數增加後，食物殘渣殘留在牙齒表面及齒縫間的機會變多，口腔清潔若不徹底，容易藏污納垢，造成牙菌斑堆積進而鈣化成牙結石，牙菌斑及牙結石造成發炎反應，使得牙齦組織充血，某些情形下，齒縫間牙齦會開始出現腫塊，也就是所謂的妊娠性牙齦瘤，並非癌症腫瘤。

此外，孕婦若罹患嚴重牙周病時，也可能因為細菌從口腔內跑進血液循環系統，而引發子宮收縮導致早產。余敏甄指很多孕婦因為擔憂治療會傷害到胎兒，遲遲不肯就醫，直到疼痛到無法忍耐時才找醫師診療，常演變成更嚴重的狀況而得不償失。

余敏甄說，其實孕婦不用害怕就醫，只要選擇專業牙科醫師進行口腔治療，醫師會選用對孕婦與胎兒皆無傷害的藥物，並盡量避免X光使用，以緩和症狀治療、解決急性發炎等方式為主，直到生產後再做根治治療。

余敏甄提醒預備要懷孕的女性，可在懷孕前先完成口腔相關問題治療，如齲齒、牙周病等，避免懷孕後因賀爾蒙改變導致問題更嚴重，健保也有提供孕婦每3個月免費洗牙，降低與避免婦女懷孕期間牙齒的不適感。