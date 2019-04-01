跟大甲媽遶境 環保局籲攜帶環保餐具

2019-04-01 12:20 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



大甲媽遶境7日晚間起駕，不少信徒準備跟著媽祖上路。台中市環保局統計，去年大甲媽遶境期間，台中境內清理的垃圾量99.9公噸，資源回收物15.6公噸，呼籲信徒自備環保餐具，沿途不要使用一次性餐具，減少垃圾量。

環保局說，遶境期間清理的資源回收物多為一次性餐具為主，若全部換算成每只15公克的紙碗，相當於104萬個，若換算成每只8.5公克的700cc塑膠搖搖杯，等於183.5萬杯；如果以紙碗、塑膠湯匙、竹筷與搖搖杯整組32公克計算，總共用了48.75萬組。

大甲媽遶境從台中起駕後，沿途經過彰化、雲林與嘉義，在返程回到台中，全程9天8夜，吸引近200萬名信徒跟隨，被譽為宗教盛事。台中市環保局表示，去年大甲媽遶境期間，起駕當日與回鑾2天在台中境內，總共清理出垃圾99.9公噸、資源回收物15.6公噸，其中包含大量的塑膠袋、紙杯、塑膠杯、塑膠碗與紙餐具等。

環保局廢棄物管理科長萬滋澤說，大甲媽遶境期間，沿途宮廟都會供應食物、飲料等，給參與遶境的信徒，建議大家自備環保餐具，隨身攜帶不鏽鋼或玻璃碗，環保筷、水壺與環保袋，可減少使用一次性餐具，降低垃圾與資源回收物的數量。