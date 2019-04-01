救命搶號！800癌友免疫給付預計本周用畢

2019-04-01 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



生死存亡一瞬間，健保署今天起給付八大癌症免疫療法，名額僅800個，上午醫院8點一開診，腫瘤科醫師就急著幫病患上傳資料，健保署一個早上成功受理近百件申請，如依此速度，800個救命號碼牌可能在一周就會被搶光。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠指出，上午申請給付案件相當踴躍，網路運作順利，截至11時30分，共有174件上傳資料，其中95件取得號碼牌。但這只是第一關，拿到號碼牌，須通過另一名醫師審核，通過後，才算是真正取得用藥資格。

戴雪詠進一步分析上午順利取得號碼牌申請案件，以肺癌人數最多（35人），其次為肝癌、黑色素瘤、胃癌、腎癌、泌尿道癌及頭頸癌等癌別，「八大癌症全開」。

對於健保給付免疫用藥，台北慈濟胸腔內科主治醫師黃俊耀說，「感謝健保德政，終於踏出第一步」，但對於肺癌臨床醫師而言，因為篩檢配套措施尚待加強，反而成為擾民措施，讓醫師綁手綁腳。

黃俊耀指出，目前共三家藥廠提供肺癌免疫藥物，從結果來看，健保署似乎獨厚某家藥廠，今天通過申請、拿到號碼牌的肺癌個案均是該藥廠免疫藥物，原因就在於生物標誌檢驗配套失當。

黃俊耀說，近幾年來，各大醫學中心、台北檢驗中心在篩檢肺癌患者免疫療法療效時，均以SP263免疫抗體為主，但這次健保署卻推翻臨床作法，不承認這項結果，要求病人重測，重新再挖一次檢體。依照健保給付規定，目前只有該藥廠能提供特定免疫抗體，其他兩家藥廠抗體並未上市，也就是現階段肺癌患者申請免疫用藥，就只有一個選擇。

黃俊耀建議健保署，參考美國FDA藍圖計畫，檢驗單一化，只要共用一種篩檢，透過臨床精細推估，就可評估療效，如此一來，就有三種選擇，不是只能使用某一種藥物，「看起來似乎幫某藥廠代言」。

對此，戴雪詠則有不同看法，她說，這只是單一醫師、單一醫院的說法，不能真實反應出實際狀況，因為每家醫院採購免疫藥物品項不一樣，病患分布情況也不相同。此外，健保係依臨床試驗數據，要求每個癌藥用相對應的檢驗方法，以確認病患有效反應率。這是基於科學數據，確保公平性。