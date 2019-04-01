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喝啤酒根除結石? 醫: 別傻了! 恐會促進結石產生

2019-04-01 12:07聯合報 記者郭政芬╱即時報導

醫師，喝啤酒不是會溶石頭嗎？我每天都喝2000cc的啤酒要來根除結石 ，把它當水喝了耶！可是怎麼都沒用？」今天上午中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師李聖偉前往社區演講，有民眾提問此迷思，李聖偉回應「別傻了！喝啤酒不但不會根除結石，啤酒含有豐富普林，常喝啤酒會使尿酸增高，反而可能促進結石的產生。」

李聖偉今天來到新竹縣寶山鄉山湖社區發展協會，主講「會痛的石頭: 淺談泌尿道結石」，破除喝啤酒會根除結石的迷思。李聖偉表示，結石分成腎結石、 尿管結石、 膀胱結石、和尿結石。尤其是男性、少喝水、40歲到60歲、 肥胖者都是結石高危險群。

李聖偉指出，如果有出現血尿、頻尿、 尿不出來、腰痛、發燒感染等症狀， 一定要儘速就醫，可透過X光、 靜脈尿路圖形攝影 、超音波 、電腦斷層來檢查。有時候腎結石沒有症狀，才是最恐怖的隱形殺手，痛起來要人命，建議定期作檢查，大概三個月到半年來門診追蹤最為恰當。

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預防結石撇步：

第1招：水是防治結石的萬靈丹，每天攝取至少2000㏄水分，不論硬水或軟水，開水最好。充足的水可以稀釋尿液，把小結石沖出來；大量水分也是泌尿道痙攣的最好止痛鬆弛劑，隔一兩小時就喝杯水。

第2招：按時向廁所報到，不憋尿，最好維持每天尿量2000㏄以上。

第3招：少吃或避免一次吃太多草酸含量食物，比如濃茶、咖啡、可樂、啤酒等飲料。

第4招.少吃鹽、避免大魚大肉：少吃鹽，可以增加鈣質重吸收；太多的動物性蛋白質會增加尿酸與鈣質排泄，降低尿液酸鹼值，增加結石危險。

第5招：運動預防結石，適當運動幫助泌尿道蠕動，減少尿液結晶沈澱，預防結石的形成，促進結石排泄。

第6招：按時返診追蹤，結石病人每3～6個月門診追蹤照X光片，早期發現結石早做適當處置。

中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師李聖偉前往社區演講。記者郭政芬／攝影
中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師李聖偉前往社區演講。記者郭政芬／攝影
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中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師李聖偉說，喝啤酒不但不會根除結石，啤酒含有豐富...
中國醫藥大學新竹附設醫院泌尿科醫師李聖偉說，喝啤酒不但不會根除結石，啤酒含有豐富普林，常喝啤酒會使尿酸增高，反而可能促進結石的產生。記者郭政芬／攝影
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李聖偉指出可透過X光、 靜脈尿路圖形攝影 、超音波 、電腦斷層來檢查。記者郭政芬...
李聖偉指出可透過X光、 靜脈尿路圖形攝影 、超音波 、電腦斷層來檢查。記者郭政芬／攝影
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李聖偉指出，如果有出現血尿、頻尿、 尿不出來、腰痛、發燒感染等症狀， 一定要儘速...
李聖偉指出，如果有出現血尿、頻尿、 尿不出來、腰痛、發燒感染等症狀， 一定要儘速就醫。記者郭政芬／攝影
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