年輕男子坐下屁股會爆膿液 導致10年不敢交女友

2019-04-01 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市27歲王姓男子的臀部多年前開始反覆出現膿包與硬塊，不僅疼痛還不時流出膿液，出門必須在褲底鋪上衛生紙預防液體流出，根本不敢交女朋友，10年來四處就醫一直被當成說膿瘍（俗稱釘子）來醫治，後來在高雄長庚醫院就診發現罹患「化膿性大汗腺炎」，逐步恢復生活品質。

高雄長庚醫院指出，王姓病患在高中時期開始不舒服，身體腋下與屁股又腫又痛，還有膿包流出液體；就診時表情痛苦，脫掉長褲時，褲底的衛生紙、鮮血與膿液全都沾黏在一起，清理傷口後發現，患者的臀部大腿後側布滿又紅又大的硬塊、膿包，以及疤痕。

皮膚部主治醫師曾涵琪診斷王男罹患「化膿性大汗腺炎」，這是一種好發在年輕人身上，會在股溝腋下皺摺處部位流湯、流水甚至發臭，因發炎細胞集中在大汗腺附近，才有此命名。罹患此病者，嚴重者坐下有困難、腋下也合不起來。

王男平日坐立難安，也影響人際關係，醫師起初使用抗生素與口服A酸治療，數月後無改善，之後改用生物製劑復邁，固定施打兩年後病況改善許多，不再坐立難安。