社會安全網不該是社工用生命鋪建 民間籲強化資源連結

2019-04-01 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



社工工作辛勞又危險。台中市家庭暴力及性侵害防治中心社工王詩婷，今年度獲衛福部表揚，她曾在夜間備勤時接獲一名酒醉男子欲殺子後自殺的消息，隻身前往案家安撫、警察則在外等候，數小時後成功平息個案的憤怒，當下父子都安好。

王詩婷說，類似的緊急狀況其實不算少見，年輕時不知道現場會遇到什麼突發狀況、自己的處境會有多危險而很害怕，隨著經驗積累，現在已經知道，走進高風險個案的家中先瞄菜刀、玻璃瓶、危險物品的位置，並盡量靠近門口；如果屋內有孩子，也盡量讓孩子靠近自己，一有危險就能先保護孩子。

台北市社工師公會理事長、兒童福利聯盟政策中心主任李宏文說，曾有兒盟社工獨自前去家訪時，被個案持刀架脖子見血，另有社工聽聞案家企圖開瓦斯讓全家一起自盡，衝到現場發現警察、消防隊、醫護人員都到了，卻全都在外等候、沒有人破門，警方的理由是「沒有破門經費」，最終社工回頭求援於督導，督導說「救人要緊！兒盟自己出」，才開始救援工作。

類似的例子突顯制度保障與跨單位合作不足。李宏文說，職業安全衛生法雖明寫有立即發生危險之虞可停止工作，但社工很難因為有風險就不上門。兒童及少年福利與權益保障法雖明列社工訪視時，警政、戶政、財政、教育或其他相關機關應該配合，但各縣市的人力、對於兒少保護的意識不一，因此許多社工經常感到孤立無援，工作上得自求多福。

李宏文期盼主管機關由上而下、在制度上給予社工更完整的支持，除了訪視陪同，還應包括各項資源連結，像是精神醫療資源到宅服務。他解釋，許多高風險的個案有酒藥癮、精神疾患，卻沒有病識感或因故從未就醫，此時若精神醫療資源不到宅，個案的風險就難降低，隨時可能在社區中引爆。

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