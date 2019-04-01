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影／30校學生自治組織 成立台灣學生聯合會

2019-04-01 11:44聯合報 記者章凱閎╱即時報導

全台30多所大專校院學生會等自治團體，今天共同簽署合作備忘錄、共同宣示成立台灣學生聯合會。學聯表示，組織已在籌備法人化的程序階段，估計一年後正式立案，集結跨校規模的聲量，共同倡議學權。

學聯表示，國內大學生積極參與公民行動，但依往例，作法多是地區式、單點式為主，例如去年九合一大選，北中南區學生會接力舉辦的雙北市長論壇，以及嘉義縣長、台南市長辯論會等；缺少一個長期、穩定串聯各校學生自治團體的組織。

去年7月，清大學生會前會長徐光成擔任大學法改革陣線第三屆總召後，開始推動學聯籌備。組織先後於去年12月、今年1月，進行兩階段學聯籌備會，有35校、超過70位學生會代表參與討論。今年4月正式成立學聯，清交成大學生會皆參與其中，以「學生團結、破除困境、高教未來、校園共治、接力傳承」為理念。

立委黃國昌、立委張廖萬堅也到場支持。他表示，20多年前，正值「大學法」改革首波浪潮；如今，學聯的成立，也是大學自治、學生監督的新里程碑。他也呼籲各界重視，包括「大學法」明定學生校務會議席次，以及「私立學校法」學生參與校長遴選過程等。

學聯也表示，組織不僅關注整體高教發展，也替各地方學生權益發聲。例如台北醫學大學學生會長邱麗芸指出，該校位處北市信義區，學校宿舍不足，學生族群又無法負擔高房價，只能忍受惡劣租屋環境；清大學生會長蔣秉翰則說，清大與竹教大合併後，有後續資源整合問題等。

教育部政務次長劉孟奇表示，樂見學聯成立，在公民參與的時代，學生團體擔任監督角色，是民主社會中非常正常的事情。他也鼓勵學聯提出多元意見，共同把台灣高教辦得更好。

全台30多所大專校院學生會等自治團體，今天共同簽署合作備忘錄、共同宣示成立「台灣...
全台30多所大專校院學生會等自治團體，今天共同簽署合作備忘錄、共同宣示成立「台灣學生聯合會」，立委黃國昌也到場支持。記者章凱閎／攝影
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