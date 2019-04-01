刮的有感！新款百元刮刮樂超過13萬個千元獎

2019-04-01 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台灣彩券公司今（1）天推出「樂刮$1000」及「鈔票滿天飛」兩款刮刮樂，兩款遊戲總獎項超過189萬個，總獎金超過6億元。

全新設計的「樂刮$1000」，最高獎金30萬元共有3個，特別規劃以多個1000元獎項為主要特色，有別於以往面額100元刮刮樂多以500元獎項為主，要讓消費者刮出獎金超有感。同日上市的還有「鈔票滿天飛」，票面以從天而降的鈔票為主視覺，頭獎200萬元共有4個，高達10次中獎機會。

全新推出的「樂刮$1000」刮刮樂，每張售價100元，提供多達超過13萬個1000元以上的獎項，最高獎金30萬元共有3個，總獎項超過89萬個，總獎金超過2億元。遊戲玩法為簡單有趣的「對幸運號碼」，只要任一個「您的號碼」對中「幸運號碼」，即得該號碼對應的獎金；或刮中一個「 」符號，立即可得獎金1000元，多個1000元獎項的獎金設計就是要讓民眾越刮越有感、越刮越有樂趣！