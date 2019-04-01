紀念普悠瑪罹難師 學生調顏色還原壁畫

2019-04-01 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



去年因普悠瑪事故過世的花蓮縣社區大學美術老師林思容，喜愛在社區繪畫，生前曾在花蓮美崙郵局圍牆彩繪，但色彩已褪。社區居民希望能留住8年前的作品，因此在美崙國中師生的巧手下，讓作品再次繽紛起來。美崙國中學生慕祈說，為要還原原本的顏色花了一整個下午，要把老師的精神傳下去。

民運里里長林美靜表示，為要讓色彩重現、懷念林思容老師，邀請美崙國中、社區民眾還原圍牆彩繪作品，每個學生下筆都帶著懷念老師的感情，也很仔細；除了郵局彩繪以外，美崙巡守隊人行道、美崙白燈塔公廁等社區角落都有林思容的作品，希望還原後能讓更多民眾看見這些彩繪。林美靜更一度哽咽，說普悠瑪事故發生後，曾受過林思容老師教導的社區據點長輩們都很不捨，「都躲在廁所裡偷哭」。

美崙國中三年級學生慕祈表示，之前得知林思容的故事，因此帶著感情修補作品，不過因圍牆長久風吹日曬，原先有點斑駁，在大家的努力下，先清理後，再用三原色油漆盡量調成原本的顏色，最困難的地方是其中有塊粉紫紅色怎麼樣都調不出來，用了快一桶油漆才調出相近的豬肝色補上去，大概花了四天就完成，很高興能參與這次活動，讓老師的創作延續。