汰換老舊大貨車數量驟減6萬輛 立委：選舉年放水

2019-04-01 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



管制老舊柴油大貨車政策轉彎，環保署去年原稱有8萬輛一、二期柴油大貨車要汰換，日前又改稱只有2萬輛，被立委批評搞烏龍、選舉年放水。環保署長張子敬說，政策沒變，只是策略改變，也會持續研議其他空汙減量措施。

行政院上月底提出「大型柴油車精進方案」，只要符合出廠排氣標準的大型柴油車，就可以使用。立法院今天舉辦社會福利及衛生環境委員會，張子敬說，在技術改進之下，排氣標準就會加嚴，因此訂定一至六期標準，空汙法可因應空氣品質需要加嚴標準，但不會訂定新標準，車輛只要符合原有標準即可使用，若超過標準就會取締。

立委蔣萬安說，過去環保署多次指出移動汙染源是最大空汙來源，一、二期柴油大貨車更占最大比例，當時環保署說要規範近20年老舊車輛，目標2023年所有大貨車都符合四期標準，現在卻說只要符合出廠標準。

張子敬表示，依照法規，只要還沒加嚴就按原本標準，一、二期柴油大貨車長期油品改善，已可改善空汙問題，8萬輛的一、二期柴油大貨車當中，已有一半符合標準；另外2萬輛可透過調修達到四期標準，真正要汰換的只有2萬輛。符合標準的就不補助，無法調修的鼓勵汰換，取締以當期標準為主，輔導改善是以四期為準。