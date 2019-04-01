親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

被逼問到底選不選總統？韓國瑜強調：2020不在我考量內

日本令和年出生 英文表記變「優酪乳」、「18禁」？

東部海域4.9地震 最大震度宜蘭縣牛鬥3級

2019-04-01 11:31聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

中央氣象局發布地震報告，今天上午10時54分在台灣東部海域，即宜蘭縣政府東偏東方53.3公里，發生芮氏規模4.9地震，地震深度127.5公里。

各地最大震度：宜蘭縣牛鬥3級。新北市五分山、花蓮縣西寶、台中市烏石坑2級。宜蘭市、新北市、桃園市三光、新竹縣五峰、竹北市、新竹市、花蓮市、桃園縣南庄、合歡山、苗栗市、南投市、嘉義市、斗六市、台南市佳里1級。

今天上午10時54分東部海域發生芮氏規模4.9地震。圖／中央氣象局提供
今天上午10時54分東部海域發生芮氏規模4.9地震。圖／中央氣象局提供
分享

地震新竹
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

禁用塑膠吸管7月上路 環保署：4月底定具體政策

2019-04-01 12:17

發票熱感紙也有毒！ 專家：改變生活習慣才能避毒

2019-04-01 10:41

綠島媽貼文公審女醫 台大醫：2公分傷口哪會影響生命

2019-04-01 08:46

跟大甲媽遶境 環保局籲攜帶環保餐具

2019-04-01 12:20

救命搶號！800癌友免疫給付預計本周用畢

2019-04-01 12:15

喝啤酒根除結石? 醫: 別傻了! 恐會促進結石產生

2019-04-01 12:07

年輕男子坐下屁股會爆膿液 導致10年不敢交女友

2019-04-01 11:51

社會安全網不該是社工用生命鋪建 民間籲強化資源連結

2019-04-01 11:48

影／30校學生自治組織 成立台灣學生聯合會

2019-04-01 11:44

刮的有感！新款百元刮刮樂超過13萬個千元獎

2019-04-01 11:41

紀念普悠瑪罹難師 學生調顏色還原壁畫

2019-04-01 11:39

汰換老舊大貨車數量驟減6萬輛 立委：選舉年放水

2019-04-01 11:37

宜蘭外海規模4.9地震 最大震度宜蘭3級

2019-04-01 11:25

台鐵第四代票務 新版App4月7日也上線

2019-04-01 11:04

社工工作危險 衛福部給風險補助最高2000元

2019-04-01 11:03

搶攻兒童商機 麗寶樂園推出連假12歲以下兒童免費玩

2019-04-01 10:26

彭啟明：周四前台灣附近水氣多 北部要帶傘

2019-04-01 09:38

老翁的膀胱竟掉到陰嚢 疝氣造成的

2019-04-01 09:18

「擔心睡醒後癱瘓更嚴重，一直沒敢闔眼...」住進加護病房那夜，醫師的中風告白

2019-04-01 09:12

進口玫瑰鹽好高級等於吃下健康？營養師揭隱藏危機

2019-04-01 07:48

高雄市政府攜手漢神百貨 打造移動花園主題公車

2019-04-01 07:28

北部濕涼高溫只有17度 吳德榮：連假穩定天氣居多

2019-04-01 07:18

健康你我他／勤刷常健檢 顧一口好牙

2019-04-01 00:41

孕期各種困擾 關懷專線幫解決

2019-04-01 00:37

一刻鯨選App 聽好課

2019-04-01 00:36

健康名人堂／「聰明就醫」 日本能 台灣也能

2019-04-01 00:36

連假出國 預防麻疹、登革熱

2019-04-01 00:30

長相太帥錯了嗎？研究證實：男人長相太帥，會被老闆、同事討厭

2019-04-01 00:14

優人物／陳仁毅 緊扣藝術市場的演化 不斷滾動進步的人生

2019-04-01 00:05

遠東建築講座／藝術之美 走入社區

2019-04-01 00:05

遠東建築講座／社區計畫 應跟著「居民自覺」腳步走

2019-04-01 00:05

國旅補助打亂房價 不利觀光客來台

2019-04-01 00:05

優人物／陳仁毅 鬧市中闢出古代林園 適己意的帝寶居

2019-04-01 00:01

山崎亮談社區設計 政策速度不能快於居民自覺速度

2019-03-31 23:59

中日建築師談社區設計 不要用救世主的姿態做建築

2019-03-31 23:57

醫病新知／誤信草藥偏方 婦險截肢

2019-03-31 23:52

綠島醫療資源不足／女兒摔破頭 就醫縫合缺人手

2019-03-31 23:28

保濕＝補水嗎？3步驟搞清楚保濕補水 沒做好會讓肌膚乾到狂長皺紋

2019-03-31 20:39

佐野司26歲死於子宮頸癌 婦癌年輕化成趨勢

2019-03-31 20:06
看更多

熱門文章

綠島媽貼文公審女醫 台大醫：2公分傷口哪會影響生命

2019-04-01 08:46

清明連假天氣變化 一張圖告訴你

2019-03-31 15:58

北捷百億旅次落腳「新莊站」 11名幸運卡號這裡看

2019-03-31 15:57

國際油價跌、明汽油反漲0.2元 中油說有原因

2019-03-31 12:30

長相太帥錯了嗎？研究證實：男人長相太帥，會被老闆、同事討厭

2019-04-01 00:14

全台遊覽車司機缺3千人 春遊補助讓缺車現象更嚴重

2019-03-31 13:08

影／鼠界黃飛鴻！無影腳閃電踹飛響尾蛇

2019-03-31 17:53

台南市日照中心賣茶事件發酵！有人反對有人挺

2019-03-31 20:43

進口玫瑰鹽好高級等於吃下健康？營養師揭隱藏危機

2019-04-01 07:48

Jennie Kim露肩辣翻！香奈兒菲董聯名系列終於上市

2019-03-31 15:50

北部濕涼高溫只有17度 吳德榮：連假穩定天氣居多

2019-04-01 07:18

「擔心睡醒後癱瘓更嚴重，一直沒敢闔眼...」住進加護病房那夜，醫師的中風告白

2019-04-01 09:12

日照長者包茶賣 專家稱活躍老化

2019-04-01 00:36

研究：小孩患精神病 直升機父母害的

2019-03-31 18:16

誰是幸運兒？北捷第百億人次 今天上午「嗶」出爐

2019-03-31 13:18

每日星座運勢／牡羊工作有突出表現 勿衝動增開支

2019-04-01 00:00

俄羅斯男孩4歲時流落街頭 幸得流浪狗相救 現已長大成人投身社會

2019-03-31 14:50

東北季風影響 清晨北台灣低溫14度

2019-04-01 05:04

綠島醫療資源不足／女兒摔破頭 就醫縫合缺人手

2019-03-31 23:28

東北季風發威 北台灣今晚低溫14度

2019-03-31 19:27

全台缺3千遊覽車司機 春遊難叫車

2019-04-01 00:05

兒童節連假六福村12歲以下免費！再加碼萬花筒劇團假日劇場

2019-03-31 16:39

春遊補助4月起跑 業者看好帶動觀光人潮

2019-03-31 20:01

手機電磁波影響心臟節律器？食藥署：建議保持這個距離

2019-03-31 16:53

年輕男子坐下屁股會爆膿液 導致10年不敢交女友

2019-04-01 11:51

國道下午湧現掃墓北返車潮 八大地雷路段看這

2019-03-31 11:32

佐野司26歲死於子宮頸癌 婦癌年輕化成趨勢

2019-03-31 20:06

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹避免情緒化 水瓶以柔克剛

2019-04-01 08:36

油價1日漲！中油汽油漲0.2元

2019-03-31 12:32

慶日本新年號「令和」 SOGO北海道展美食這2天「滿1千現折1百」

2019-04-01 11:33

發票熱感紙也有毒！ 專家：改變生活習慣才能避毒

2019-04-01 10:41

國旅補助打亂房價 不利觀光客來台

2019-04-01 00:05

只有SEIKO能超越SEIKO！催生出史上第一款超美味仙貝腕表

2019-04-01 09:56

【她們的世界】陳姵穎／翻譯聲音的人：許晶喬

2019-04-01 06:00

Fitbit平價智慧穿戴上市 手錶、手環時尚登場

2019-03-31 23:57

影／不只賣萌！柴柴店長賣番薯 日網友揪團朝聖

2019-03-31 17:58

花東地區海中生物死傷頻率高? 專家說人類是禍首

2019-03-31 23:52

保濕＝補水嗎？3步驟搞清楚保濕補水 沒做好會讓肌膚乾到狂長皺紋

2019-03-31 20:39

麻疹又增3例 大學生赴泰旅遊染病

2019-03-31 16:26

上班族久坐不動 當心子宮肌瘤

2019-03-31 13:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top