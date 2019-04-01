社工工作危險 衛福部給風險補助最高2000元

2019-04-01 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



社工工作安全風險高，衛福部統計，光是公部門社工，每年就有高達5000至6000人次在工作中遭受威脅、口語辱罵、肢體暴力等。為此，衛福部擬依據風險程度為公部門與委辦單位的社工加薪，每月給予最高2000元的風險工作補助費；另針對社工設計自費意外險方案，公、私部門社工都可一同參加，近日將公告向民間保險公司招標。

勞動部勞動及職業安全衛生研究所去年公布「勞動環境安全衛生狀況認知調查」，調查顯示，醫療保健及社會工作服務業遭遇職場暴力的比例高居所有行業別之最，每100人當中約有32人會碰上；其中有18.42%的人曾碰過語言暴力，8.46%的人曾遇上心理暴力、2.63%的人遭遇過肢體暴力，2.47%的人遇過性騷擾。

衛福部社工司長李美珍說，為保障社工人身安全，衛福部自104年起推動「社會工作人員執業安全方案」，在事前強化社工教育訓練、完善配備，事中強化跨單位合作，事後連結法律諮詢、心理諮商等資源。另也試辦性地為社工加保意外險，並對於執業風險較高的社工給予風險工作補助費。

衛福部統計資料顯示，各地方政府社會局處、家防中心社工遭受人身安全事件的人數，103年為6155人，104年啟動「社會工作人員執業安全方案」後降為5456人，105年為5082人，106年為5016人。

李美珍說，上述方案為期三年，隨後納入社會安全網計畫，目前持續推動中。今年起，衛福部研擬讓風險工作補助費制度化，將公部門與受委辦單位社工依據風險量表區分一般風險社工與高風險社工，前者每月給予風險工作補助費1000元、後者給予2000元，目前正待行政院人事行政總處核定。

另外，衛福部針對社工設計了自費的意外險保險方案，近期將公告向民間保險公司招標。李美珍說，未來公、私部門的社會工作單位就不用各自找保險公司談意外險保障，可統一參與由衛福部規絵くぇ的方案，如此可省去行政成本，眾人參與之下也可降低保費。

台北市社工師公會理事長李宏文樂見衛福部強化社工的安全保障。但他也提到，近年社工系畢業生投入社會工作的比例降低，根本性的問題面向包括執業安全、勞動權益以及連帶的身心健康影響等，期盼主管機關持續進行結構性因素檢討，像是改善低薪、公私部門薪資落差、仿效國際為社工建立健康檢視制度等。