親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
清明連假資訊
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

5月啟用！日本公布新年號「令和」 出自於古籍「萬葉集」

跟著壽險大哥穩穩賺！這種投資定存、小資族最愛

社工工作危險 衛福部給風險補助最高2000元

2019-04-01 11:03聯合報 記者羅真╱即時報導

社工工作安全風險高，衛福部統計，光是公部門社工，每年就有高達5000至6000人次在工作中遭受威脅、口語辱罵、肢體暴力等。為此，衛福部擬依據風險程度為公部門與委辦單位的社工加薪，每月給予最高2000元的風險工作補助費；另針對社工設計自費意外險方案，公、私部門社工都可一同參加，近日將公告向民間保險公司招標。

勞動部勞動及職業安全衛生研究所去年公布「勞動環境安全衛生狀況認知調查」，調查顯示，醫療保健及社會工作服務業遭遇職場暴力的比例高居所有行業別之最，每100人當中約有32人會碰上；其中有18.42%的人曾碰過語言暴力，8.46%的人曾遇上心理暴力、2.63%的人遭遇過肢體暴力，2.47%的人遇過性騷擾。

衛福部社工司長李美珍說，為保障社工人身安全，衛福部自104年起推動「社會工作人員執業安全方案」，在事前強化社工教育訓練、完善配備，事中強化跨單位合作，事後連結法律諮詢、心理諮商等資源。另也試辦性地為社工加保意外險，並對於執業風險較高的社工給予風險工作補助費。

衛福部統計資料顯示，各地方政府社會局處、家防中心社工遭受人身安全事件的人數，103年為6155人，104年啟動「社會工作人員執業安全方案」後降為5456人，105年為5082人，106年為5016人。

李美珍說，上述方案為期三年，隨後納入社會安全網計畫，目前持續推動中。今年起，衛福部研擬讓風險工作補助費制度化，將公部門與受委辦單位社工依據風險量表區分一般風險社工與高風險社工，前者每月給予風險工作補助費1000元、後者給予2000元，目前正待行政院人事行政總處核定。

另外，衛福部針對社工設計了自費的意外險保險方案，近期將公告向民間保險公司招標。李美珍說，未來公、私部門的社會工作單位就不用各自找保險公司談意外險保障，可統一參與由衛福部規絵くぇ的方案，如此可省去行政成本，眾人參與之下也可降低保費。

台北市社工師公會理事長李宏文樂見衛福部強化社工的安全保障。但他也提到，近年社工系畢業生投入社會工作的比例降低，根本性的問題面向包括執業安全、勞動權益以及連帶的身心健康影響等，期盼主管機關持續進行結構性因素檢討，像是改善低薪、公私部門薪資落差、仿效國際為社工建立健康檢視制度等。

社工衛福部
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

綠島媽貼文公審女醫 台大醫：2公分傷口哪會影響生命

2019-04-01 08:46

「擔心睡醒後癱瘓更嚴重，一直沒敢闔眼...」住進加護病房那夜，醫師的中風告白

2019-04-01 09:12

日照長者包茶賣 專家稱活躍老化

2019-04-01 00:36

北部濕涼高溫只有17度 吳德榮：連假穩定天氣居多

2019-04-01 07:18

東北季風影響 清晨北台灣低溫14度

2019-04-01 05:04

國旅補助打亂房價 不利觀光客來台

2019-04-01 00:05

全台缺3千遊覽車司機 春遊難叫車

2019-04-01 00:05

台鐵第四代票務 新版App4月7日也上線

2019-04-01 11:04

發票熱感紙也有毒！ 專家：改變生活習慣才能避毒

2019-04-01 10:41

搶攻兒童商機 麗寶樂園推出連假12歲以下兒童免費玩

2019-04-01 10:26

彭啟明：周四前台灣附近水氣多 北部要帶傘

2019-04-01 09:38

老翁的膀胱竟掉到陰嚢 疝氣造成的

2019-04-01 09:18

進口玫瑰鹽好高級等於吃下健康？營養師揭隱藏危機

2019-04-01 07:48

高雄市政府攜手漢神百貨 打造移動花園主題公車

2019-04-01 07:28

健康你我他／勤刷常健檢 顧一口好牙

2019-04-01 00:41

孕期各種困擾 關懷專線幫解決

2019-04-01 00:37

一刻鯨選App 聽好課

2019-04-01 00:36

健康名人堂／「聰明就醫」 日本能 台灣也能

2019-04-01 00:36

連假出國 預防麻疹、登革熱

2019-04-01 00:30

長相太帥錯了嗎？研究證實：男人長相太帥，會被老闆、同事討厭

2019-04-01 00:14

優人物／陳仁毅 緊扣藝術市場的演化 不斷滾動進步的人生

2019-04-01 00:05

遠東建築講座／藝術之美 走入社區

2019-04-01 00:05

遠東建築講座／社區計畫 應跟著「居民自覺」腳步走

2019-04-01 00:05

優人物／陳仁毅 鬧市中闢出古代林園 適己意的帝寶居

2019-04-01 00:01

山崎亮談社區設計 政策速度不能快於居民自覺速度

2019-03-31 23:59

中日建築師談社區設計 不要用救世主的姿態做建築

2019-03-31 23:57

醫病新知／誤信草藥偏方 婦險截肢

2019-03-31 23:52

綠島醫療資源不足／女兒摔破頭 就醫縫合缺人手

2019-03-31 23:28

保濕＝補水嗎？3步驟搞清楚保濕補水 沒做好會讓肌膚乾到狂長皺紋

2019-03-31 20:39

佐野司26歲死於子宮頸癌 婦癌年輕化成趨勢

2019-03-31 20:06

東北季風發威 北台灣今晚低溫14度

2019-03-31 19:27

助新住民找畫面 賽珍珠基金會辦攝影課

2019-03-31 18:38

改善飲食習慣 專家：可不懼食安

2019-03-31 18:20

研究：小孩患精神病 直升機父母害的

2019-03-31 18:16

手機電磁波影響心臟節律器？食藥署：建議保持這個距離

2019-03-31 16:53

這本童書不一樣！孩子能從中學會和障礙者相處

2019-03-31 16:19

為何運動員肌肉爆發力強 基因檢測揭秘

2019-03-31 16:19

北捷百億旅次落腳「新莊站」 11名幸運卡號這裡看

2019-03-31 15:57

愛肝達人站／B肝病友 千萬不要亂服藥

2019-03-31 13:19
看更多

熱門文章

北捷百億旅次落腳「新莊站」 11名幸運卡號這裡看

2019-03-31 15:57

清明連假天氣變化 一張圖告訴你

2019-03-31 15:58

國際油價跌、明汽油反漲0.2元 中油說有原因

2019-03-31 12:30

綠島媽貼文公審女醫 台大醫：2公分傷口哪會影響生命

2019-04-01 08:46

長相太帥錯了嗎？研究證實：男人長相太帥，會被老闆、同事討厭

2019-04-01 00:14

全台遊覽車司機缺3千人 春遊補助讓缺車現象更嚴重

2019-03-31 13:08

影／鼠界黃飛鴻！無影腳閃電踹飛響尾蛇

2019-03-31 17:53

台南市日照中心賣茶事件發酵！有人反對有人挺

2019-03-31 20:43

北部濕涼高溫只有17度 吳德榮：連假穩定天氣居多

2019-04-01 07:18

進口玫瑰鹽好高級等於吃下健康？營養師揭隱藏危機

2019-04-01 07:48

研究：小孩患精神病 直升機父母害的

2019-03-31 18:16

日照長者包茶賣 專家稱活躍老化

2019-04-01 00:36

誰是幸運兒？北捷第百億人次 今天上午「嗶」出爐

2019-03-31 13:18

Jennie Kim露肩辣翻！香奈兒菲董聯名系列終於上市

2019-03-31 15:50

俄羅斯男孩4歲時流落街頭 幸得流浪狗相救 現已長大成人投身社會

2019-03-31 14:50

東北季風影響 清晨北台灣低溫14度

2019-04-01 05:04

每日星座運勢／牡羊工作有突出表現 勿衝動增開支

2019-04-01 00:00

東北季風發威 北台灣今晚低溫14度

2019-03-31 19:27

「擔心睡醒後癱瘓更嚴重，一直沒敢闔眼...」住進加護病房那夜，醫師的中風告白

2019-04-01 09:12

全台缺3千遊覽車司機 春遊難叫車

2019-04-01 00:05

春遊補助挨批史上最亂 觀光局長親上臉書滅火

2019-03-31 12:19

綠島醫療資源不足／女兒摔破頭 就醫縫合缺人手

2019-03-31 23:28

春遊補助4月起跑 業者看好帶動觀光人潮

2019-03-31 20:01

兒童節連假六福村12歲以下免費！再加碼萬花筒劇團假日劇場

2019-03-31 16:39

國道下午湧現掃墓北返車潮 八大地雷路段看這

2019-03-31 11:32

手機電磁波影響心臟節律器？食藥署：建議保持這個距離

2019-03-31 16:53

佐野司26歲死於子宮頸癌 婦癌年輕化成趨勢

2019-03-31 20:06

油價1日漲！中油汽油漲0.2元

2019-03-31 12:32

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹避免情緒化 水瓶以柔克剛

2019-04-01 08:36

國旅補助打亂房價 不利觀光客來台

2019-04-01 00:05

Fitbit平價智慧穿戴上市 手錶、手環時尚登場

2019-03-31 23:57

影／不只賣萌！柴柴店長賣番薯 日網友揪團朝聖

2019-03-31 17:58

花東地區海中生物死傷頻率高? 專家說人類是禍首

2019-03-31 23:52

保濕＝補水嗎？3步驟搞清楚保濕補水 沒做好會讓肌膚乾到狂長皺紋

2019-03-31 20:39

原來要加這些東西才好吃 茶葉蛋師姐不吝分享祕方

2019-03-31 09:40

只有SEIKO能超越SEIKO！催生出史上第一款超美味仙貝腕表

2019-04-01 09:56

麻疹又增3例 大學生赴泰旅遊染病

2019-03-31 16:26

【她們的世界】陳姵穎／翻譯聲音的人：許晶喬

2019-04-01 06:00

上班族久坐不動 當心子宮肌瘤

2019-03-31 13:18

最低5折！紐西蘭航空增至每周5班 兒童票半價起

2019-03-31 19:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top