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發票熱感紙也有毒！ 專家：改變生活習慣才能避毒

2019-04-01 10:41聯合報 記者劉嘉韻╱即時報導

人們生活從起床到睡覺，毒性物質無所不在。成大環境醫學研究所特聘教授、台灣公共衛生促進協會理事李俊璋提醒，要小心仔細看懂怎麼吃、怎麼用，與生活中的化學物質和平相處，「可以不用太擔心」！

李俊璋舉例，大家光是拿張發票、ATM領錢的收據等熱感紙，手上拿得都是致癌物質雙酚A，不洗手就吃東西便把毒物吃下肚。台灣人愛吃的鮪魚、深海魚或烏魚子，吃太多恐累積不少甲基汞，嚴重影響大腦發育。外食族從早餐的塑膠袋，熱豆漿的塑膠杯、中午的紙盒便當，長久下來劑量就超過了。研究證實塑化劑、戴奧辛、重金屬等多種毒物累積，會有加乘效果，毒上加毒更毒。

生活中的毒物劑量累積，負責代謝活化的肝臟等無法負荷，就會生病。不過身體對毒物有排除和淨化的能力，所以要理解「安全容許量」，減少毒物累積。例如衛福部指南強調攝取魚類，尤其是兒童和孕婦，一份大概就是35克，差不多就是三片生魚片，而鯊魚、旗魚、鮪魚、魷魚須避免。美國建議一個月成人不要超過兩次大型掠食魚類的攝取，每次二到三片生魚片為限。

不僅是研究者，李俊璋也是限塑、減毒的實踐者、「避險專家」。對於毒性物質，李俊璋認為，政府應該要加強管制，但「政府不可能幫你避毒，自我察覺還是最重要的」，因此，改變個人習慣，每個人都可以是避毒專家。

例如PVC常用於小朋友的桌墊、水管、含有磷苯二甲酸酯（塑化劑）。PVC還有雙酚A，雙酚A對生殖系統會造成異常。現在包材製造商，製作耐熱和不耐熱的塑膠都用同一材料。耐熱的上限只是告訴你在該溫度下會不會變形，但是否釋放塑化劑，不得而知。溫度和油脂都會讓塑化劑釋出。去年研究，確實有不少包裝食品在加熱後釋放塑化劑，尤其越油的越容易釋放。

要怎麼做？李俊璋建議，吃東西洗手、不要喝塑膠杯飲料、避免微波食物、避免在PVC地板上吃東西、玩耍或睡覺，塑化劑天天暴露就會造成危害。自我察覺是最主要的觀念，這樣健康就會來。

熱感紙發票也有毒素！專家表示，改變生活型態才能減毒。記者劉嘉韻／攝影
熱感紙發票也有毒素！專家表示，改變生活型態才能減毒。記者劉嘉韻／攝影
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