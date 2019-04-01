搶攻兒童商機 麗寶樂園推出連假12歲以下兒童免費玩

2019-04-01 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



兒童節連假將到，麗寶渡假區擁有探索世界遊樂園、福容大飯店、麗寶Outlet、麗寶國際賽車場等設施，推出4月4日到4月7日，12歲以下兒童免費玩樂園、卡丁車全餐4折、Outlet滿額抽門票、飯店住宿+門票雙人8999起等優惠， 麗寶樂園渡假區表示，飯店訂房率已超過8成，預估4天連假將能帶進15到20萬人次。

麗寶童樂會推出12歲以下兒童免費，有32項遊樂設施，另有9場表演秀，探索世界遊樂園、天空之夢摩天輪，兒童節連假主打12歲以下免費(需搭配一名現場全票)，民國96年4月後出生的兒童即可享有優惠，連假天天有YOYO卡通明星與香蕉哥哥、草莓姐姐見面會，以及全新兒童劇「日月之戀」、驚奇泡泡秀、璀璨高空煙火等，一天9場表演秀，另有警用重機車，和小小警車現身麗寶休息站，提供孩童乘坐拍照。