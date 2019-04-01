彭啟明：周四前台灣附近水氣多 北部要帶傘

2019-04-01 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



天氣風險管理公司總經理彭啟明說，預期中午前雨勢會減弱，一直到周三、四，台灣附近水氣還是很多，建議北部朋友外出要隨時攜帶雨具，中南部的天氣相對穩定很多。

彭啟明在臉書發文說，春天的天氣變化很大，原本預期周日晚上開始接近的水氣明顯延後，今天凌晨才到北台灣，目前新竹苗栗以北都有雨勢，最大雨勢在清晨5到7點鐘，預期中午前就會舒緩減弱，不過還是有些零星水氣。未來到周三、四，台灣附近的水氣還是頗多，不排除有雲系東移接近，在台灣上空發展起來，北台灣是容易有雨的天氣，雖然不是整天都有雨，但還是相對較不穩定。

他說，這波東北風也帶來冷空氣，北部加上有下雨、明顯濕冷；明後天開始東北風減弱，溫度會稍微回溫，低溫可能落在16-18度間，雖然只有1、2度的差別，感受會很不一樣。

彭啟明指出，大致上周一到周四的水氣稍多，會有一到兩波的鋒面雲系東移，但是屬於較小區域的雲雨帶在中國南方的發展，這類變動性很高，這段期間對氣象人員是最同痛的時期，因為早上和下午的預測結果，可能就會很不一樣。不過大致上，這段期間北部水氣多有雨，中南部較穩定。