綠島媽貼文公審女醫 台大醫：2公分傷口哪會影響生命

2019-04-01 08:46 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



日前綠島有一名媽媽在臉書社團貼文說，女兒撞到桌角、額頭破洞送衛生所掛急診，未能得到立即醫療處置而發文質問，「醫德呢？別人的生命都不是生命嗎？」台大婦產科醫師施景中聲援這名綠島唯一的醫師說，只是這樣傷口哪裡會影響到生命，如果是他自己小孩，在醫師縫合之前，一定加壓傷口止血，「絕不會故意讓自己女兒流血流出來拍照，故意影響大家對醫師的觀感」。

這名媽媽貼文強調她是掛急診，「跟我說孩子哭鬧可能無法縫，要有男人壓住。叫我先去吃飯7點再來縫。」，「哪個孩子不哭鬧，你真的休息很重要嗎」。陳姓女醫師接受媒體訪問時說，她先到診間協助女童止血，經檢視傷口約2公分，但因女童力氣較大、躁動，她跟護理人員兩人無法控制，考量要打麻醉，才會先跟媽媽說先帶女兒回家吃飯，等情緒較穩定後再來縫合傷口。

施景中在臉書發文說，這種傷口，別說是在綠島，可能在哪裡都一樣，一定得等；如果在美國英國，這種傷口，可能半天一天都等不到，更別說可以掛急診了。

他說，根據三總公開分享的核心課程，一般傷口12個小時內縫合，臉部傷口可延至24小時內縫合。全綠島只有一個醫生，家屬妳希望多VIP的服務？綠島支援的這位醫師，每周7天、每天24小時待命，就算超人也會垮掉。

施景中說一位婦產科前輩有一次回家洗澡，肥皂剛打上，產房就打來，一個孕婦的胎心音減速，必須趕緊剖腹，這位前輩請產房總醫師先處理，說隨後就到。一到產房，被家屬用相機伺候，記錄他到院的時間，強迫他簽下切結書，如果小孩未來發生任何問題，一概由醫師負全責。

他說，很想問那位家屬，人家好心下班後來醫院，義務幫你太太的忙，你這樣拍他照、強迫簽切結書，這樣對待你小孩的恩人，說得過去嗎？難道醫師不是人、 都不用休息洗澡睡覺吃飯嗎。

有網友留言也說，台灣太多病人動不動以醫德要求醫師，醫師也是人也要吃飯休息，否則無法長期為病患診治，小撕裂傷在國外急診等個幾個小時是常態，除非到達急診已經需要馬上CPR，我想任何醫師皆不可能坐視不管。建議台灣病患要學會尊重醫療人員，不要以為付了掛號費就是大爺。

有人聲援陳醫師，認為醫生必須有所堅持，一般民眾不懂醫療卻很會上網查然後來罵醫生，不要任何時候都責怪醫護，以後沒人幫你看病就知道了。還有人說，這位媽媽先拍照，在美國，檢察官會先起訴這個媽媽。