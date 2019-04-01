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進口玫瑰鹽好高級等於吃下健康？ 營養師揭隱藏危機

2019-04-01 07:48聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

近年玫瑰鹽產品越來越多，許多民眾把家中國產食鹽改為進口玫瑰鹽，但進口鹽看似時尚、高級，其實背後隱藏營養危機。營養師提醒，我政府在民國50年代開始食鹽加碘政策，進口鹽可能不含碘，長期吃沒有加碘食鹽，可能造成碘缺乏風險。

台灣從2004年加入世界貿易組織，大幅開放各種鹽類進口，從喜馬拉雅山玫瑰鹽、各式天然海鹽等，營養師林世航在國健署「時尚玫瑰鹽，真是營養的代表嗎?」文中指出，長期吃沒有加碘的食鹽，可能缺碘，碘不只影響甲狀腺，長期缺乏碘也會影響發育，對於幼兒而言更會影響智力與學習發展。

國健署「102年至105年國民營養健康狀況變遷調查」發現，國人家中食鹽雖高達 8 成使用含碘食鹽，但7至18歲的碘缺乏盛行率仍有3成，19歲以上成人仍有5成。研判就是與食鹽開放自由進口，大量未含碘的包裝精美及訴求有機的食鹽進入市場有關。

林世航提醒，尤其幼齡、學齡兒童與育齡婦女更應注意碘的攝取。雖然可從海帶、海菜等富含碘的天然食材攝取，但因為含量不一，如果貿然過度食用，也是有可能發生風險。每天使用的鹽量幾乎一致，較不會有攝取過量問題，因此選擇添加碘的鹽品，是穩定得到碘的好方法。

食藥署也於2017年7月1日實施「包裝食用鹽品之碘標示規定」，林世航建議，民眾家裡最常用的鹽應以有添加碘的鹽品為主，挑選鹽品時可用以產品名稱為「碘鹽」、「含碘鹽」或「加碘鹽」，產品營養標示具總碘含量，及產品成份標示有「碘化鉀」或「碘酸鉀」等方式認明。

各種進口鹽琳瑯滿目，圖為喜馬拉雅岩鹽。 本報資料照片
各種進口鹽琳瑯滿目，圖為喜馬拉雅岩鹽。 本報資料照片
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