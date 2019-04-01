北部濕涼高溫只有17度 吳德榮：連假穩定天氣居多

2019-04-01 07:18 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天清晨北台灣平地最低溫約在13、14度左右，台北市區最低溫也只有15度上下，氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄説，今晨是這波冷空氣氣溫最低的時段。明、後天逐日回溫，但水氣仍多，清明節連假穩定的天氣居多。

吳德榮指出，今天中部以北、東半部有局部短暫雨，南部山區也有降雨的機率。北台灣整天濕涼微冷，需注意保暖；北部高溫約僅17度、中部23度左右、南部28度、東部約24度。4月2、3日氣溫逐日略升、北部、東半部及山區有局部短暫雨的機率，中南部平地多雲時晴。

對於即將到來的4天連假天氣，吳德榮表示，周四天氣回暖、氣溫升，山區有局部短暫雨的機率；周五晚有微弱鋒面掠過，北海岸、東半部有局部短暫降雨；冷空氣很少，因雲多降雨而稍轉涼。

吳德榮表示，到了周六天氣好轉，僅迎風面有局部短暫雨的機率。下周日另有一波微弱鋒面過境，有局部性短暫雨；鋒後的冷空氣弱，北台灣稍轉涼。

他說，春假期間雖有的兩波較弱短波掠過；短波掠過時，帶來降雨的機率，但影響時間短，通過後很快好轉，穩定的天氣能維持得比較久，氣溫變化的幅度也較小。但目前電腦模擬對這種春天的短波，無論其通過的時間或強度，「不確定性」皆比其他季節高，應持續觀察。