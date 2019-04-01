提升國際競爭力 教育部鬆綁大學境外專班遠距教學學分

2019-04-01 03:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛茜 ╱即時報導



網路打造的全球化時代，愈來愈多學生透過線上教學上課，也愈來愈多學校跨出海外設校招生。教育部近日修正「專科以上學校遠距教學實施辦法」，放寬大學境外專班的遠距教學學分限制，只要通過教育部專案核準，其遠距教學課程學分可超過總學分的二分之一。

高教司司長朱俊彰指出，舊法規定，學生修習遠距教學課程，其學分數不得超過畢業總學分數之二分之一。僅大學開設的數位學習碩士在職專班，向教育申請審查核定後，可不受限制。

新法則加上大學在境外地區設立招收境外學生的專科班、學士班、碩士班及博士班，經教育部專案核准後，其遠距教學學分可不受二分之一的限制。其學生學位證書比照數位學習碩士在職專班，必須附記授課方式為遠距教學，並加註遠距教學課程學分數。

朱俊彰指出，此項修正是為了符合數位學習的國際趨勢，希望台灣高教有機會輸出國外時，教育部能提供更完整、成熟的制度。

實踐大學校長陳振貴指出，面對少子化、全球化的趨勢，加上政府的新南向政策，不少大學到東南亞、南亞設置境外專班。他表示，大陸遠距教學的政策比台灣寬，網路數位科技也比台灣進步，教育部此時放寬遠距教學學分的比率限制，有助提升於台灣高教的國際競爭力。

但他也提醒教育部，遠距教學課程的把關很重要，千萬不能為了節省成本，而忽略教學品質。

朱俊彰指出，為確保教學品質、控管學校大量開設遠距課程；新法規定，遠距教學課程學分數已逾畢業總學分數之三分之一而未達二分之一者，學校應將課程通過程序與品保機制等規定，報經教育部審議通過後，方得開設。如未經教育部核准，學校應開設實體課程，確保已入學學生修課權益。